Ameliyatsız gençleşme

Yüzümüz dış etkenlerle her daim temasta olup etkilenmektedir. Güneş ışığının yıllar içinde bıraktığı hasar, DNA'mızda kırıklara neden olabilir, genetik faktörler de deri yapımızı, yaşlanma sürecimizi etkilemektedir. Zaman içinde derimiz belirli alanlarda sarkmaya başlar, kemik yapımızda azalma görülür. İşte bu süreçte yaşımızın en iyisi olmak için zamanında müdahale ile ameliyat olmadan genç kalmak ve görünmek mümkün. Ameliyatsız yüz germe işlemleri tüm dünyada ve ülkemizde en sık tercih edilen estetik uygulamalar olup, sağlıklı yaş alma ve genç kalmada rutinde yerini almıştır.En sık uygulanan ameliyatsız yüz germe işlemleri ise, ileri botox teknikleri ile mezolifting, radyofrekans uygulamaları, altın iğneli radyofrekans, mikro iğneleme, ipler ile askılama, kök hücre, hücresel tedaviler, dolgular ile sıvı yüz germe, lazer ve ışık sistemleri, fotodinamik tedavi uygulamaları diye sıralanabilir. Bu uygulamalar kişinin ihtiyacına, yaşantısına, yeme içme ve spor alışkanlıklarına göre varsa hastalıkları ve kullandığı ilaçlara, alerji durumuna göre uygulanmaktadır. Kombine uygulamalar ise başarıyı daha da arttırmaktadır. Gelin şimdi birlikte ameliyatsız yüz germe tekniklerine birlikte bakalım:İleri botoks tekniği ile kaş arası, alın ve kaz ayaklarındaki dinamik çizgileri ve terlemeyi ve ona bağlı rahatsızlıkları azaltmak mümkün. Ayrıca aşırı diş sıkma problemini düzeltmek gibi rutin uygulamaların dışında yüzü yukarı doğru toparlamak, daha ince ve mutlu göstermek, gülüş estetiğinin bir parçası olarak da kullanılmaktadır. Kollajen liflerle varsa yara görünümünün daha iyi iyileşmesi için de özel teknikler uygulanmaktadır. Böylece belli oranda istenen yüz görünümü sağlanabilmektedir.Yüzü kaldıran özel noktalara yapılan hyaluronik asit, özel peptid ve içeriklerin derinin çeşitli seviyelerine uygulanmasıdır. 5 nokta ya da 7 nokta ile yüz yukarı doğru toparlanıp sarkmalar düzeltilebilmektedir. Tekrarlayan uygulamalar ve kombine uygulamalar başarıyı arttırmaktadır.Sıvı yüz germe işleminde ise kişinin ihtiyaç duyduğu yerlere ihtiyaç duyduğu kıvamda ve içerikte hyaluronik asit veya kristal dolgu uygulamaları ile germe, toparlanma yapılarak, sarkmış alanların yukarı doğru toparlanması sağlanır.ALTIN iğne radyofrekans uygulamasında, altın iğne uçlarına radyofrekans uygulayarak yüzde toparlanma, ciltte iyileşme sağlamaktadır. Özel uygulamalar ile kombine edilerek başarı oranı daha da arttırılmaktadır. Böylece gıdı, sarkmış yüz görünümü düzeltilebilmektedirLAZER ve ışık sistemleri, fotodinamik tedavi de derinin hedef aldığı yapısına göre işe yarayan dalga boyları ile yüz sıkılaştırılmaktadır. Böylece cilt pürüzsüz hale getirilmekte, renk değişikliği sağlanmakta, kızarıklık giderilmektedir. Ayrıca yüz yukarı doğru toparlanabilmektedir. Fotodinamik tedavide ek olarak yüze uygulanan ürünler ile deri yaşlanma süreci durdurulup toparlanabilmektedir.KÖK hücre, hücresel tedavi, exosom tedavisi uygulanan bölgedeki her tür genç hücreye dönerek, derinin ve yüzün genç hale gelmesi için yeniden yapılanma sağlamaktadır. Kök hücre görevini yapan hücre içindeki özel yapılara exosom denir. Bu yapılarla da deriyi gençleştirebiliyoruz. Özel exosomlu ürünler en son ürün olarak spesifik etki göstermektedir.MEZOLIFTINGTE yüzü aşağı çeken bölgelere botoks etkisi gösteren farklı ürünler kullanılarak, yüz yukarı doğru toparlanmaktadır. Böylece botoks alerjisi olanlara benzer bir etki sağlanabilmektedir. Tekrarlayan uygulamalar ile etki süresi uzatılabilmektedir.İP askı uygulamasında da eriyen veya erimeyen ipler ile dokuda askılama ve kollajen sentezi yapılır. Bu işlemlerin dramatik etkisi hemen görülmektedir. Ancak zamanla diğer işlemler ve ek ip uygulamaları ile yüzde gelişecek sarkma ve yaşlanma süreci desteklenmelidir.YÜZDE sıkılaşma ve incelme yapılabilmektedir. Deri altında istenen yere istenen derinlikte ısınma ile etki sağlanmaktadır. Etki hemen başlayıp aylar sonra sabitlenmektedir. Çok yeni teknolojiler ile daha konforlu ve acısız hale getirilmektedir.YÜZDE renk, yaşlanma sürecini geri döndürebilmektedir. Pratik bir uygulama olur. Sonrasında derinin güneşten korunması çok önemlidir.