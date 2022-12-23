Bakan Koca’dan MHRS açıklaması! Uygulama başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan MHRS ile randevu alıp gelmeyenlerle ilgili önemli bir uyarı geldi. ,

Bakan Koca şu paylaşımlarda bulundu: MHRS'den randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak. uygulama başladı. İhtiyacı öncelikli hastalar başta olmak üzere, halkımıza hayırlı olsun.

30 SANİYEDE İPTAL EDEBİLİR

"İyi olacak hasta" randevusuna gelir, zaten iyi olmuşsa 30 saniyede randevusunu iptal eder.

30 saniyeyi uzun bulanları MHRS 15 gün beklemeye alıyor. Gelmeyeceği randevuyu öncesinden iptal etmeyenler, aynı branştan yeni bir randevuyu ancak 15 gün sonra alabilecek.