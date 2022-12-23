Robotik DHI ile daha dolgun ve gür saçlar

İlerleyen yaş, genetik özellikler, yaralanmalar veya stres gibi faktörlere bağlı olarak gerçekleşen saç kaybı, kişinin fiziksel görünümünü ve psikolojisini olumsuz etkileyebiliyor. Aynı zamanda statü ve karakter yapısına dair bazı ipuçlarını barındıran saçların sağlıklı, canlı ve gür olması ise hem erkeklerde hem de kadınlarda özgüveni artırarak daha kaliteli ve tatmin edici bir yaşamın kapısını aralayabiliyor. Saç ekimi alanında yenilikçi alternatiflerden biri olarak öne çıkan robotik DHI saç ekimi sayesinde kolayca ve acısız şekilde dolgun ve doğal görünümlü saçlar elde edilebiliyor. Safir FUE yöntemine kıyasla daha pratik bir seçenek olan robotik DHI saç ekiminde işlemler iki adımda tamamlanıyor; kökler toplanıyor ve özel uçlu 'choi' adlı kalemin içine yerleştirilerek tek bir adımda hedef bölgeye ekiliyor.Bu teknikte mücevher ustası titizliğinde toplanan saç kökleri, özel soğutucularda +4 derecede bekletilerek hedeflenen noktalara tek adımda büyük bir dikkatle yerleştiriliyor. Bu sayede kökler zedelenmeden ve canlılığını yitirmeden aktarım tamamlanıyor. Hem uygulama hem de iyileşme aşamasında zaman kazandıran yöntemin bir diğer avantajı ise saçların tıraşlanmaması. Böylece saç ekimi sonrasında oluşan istenmeyen görüntünün önüne geçiliyor, kişi çok daha hızlı bir şekilde günlük yaşamına dönebiliyor. Özellikle ekim işlemi için saçlarının kısaltılmasını ve saç ekimi yaptırdığının bilinmesini istemeyen kadınlar için de bir numaralı seçenek olan robotik DHI saç ekimi, saç kaybı yaşayan kişilerin anne saçı kadar doğal ve sağlıklı saçlara kavuşmasını sağlıyor.Teknolojinin etkin bir şekilde kullanıldığı bu yöntemde donör alan uygunsa bir seansta 5-6 bin kök ekilebiliyor. Dolayısıyla robotik DHI saç ekimi nedir sorusunu, her aşamada rahatlık sağlayan inovatif (yenilikçi) bir saç ekimi tekniği olarak tanımlamak mümkün. Robotik DHI saç ekimi, hasta memnuniyetini artıran sedasyon yöntemiyle kombine şekilde uygulanıyor. İşlem sırasında ayrıca halk arasında saç aşısı olarak adlandırılan, Amerika'dan ithal; içeriğinde vitamin, mineral ve ilaç bulunan ACell yani 'magic powder', saçlı deriye ve köklere özenle enjekte ediliyor. Saç köklerini canlandıran ve aktif olmayan kökleri uyandıran güçlü etkisi sayesinde robotik DHI saç ekiminden yüksek verim alınıyor. Safir FUE tekniğine rakip olacak kadar iyi sonuçlar veren robotik DHI saç ekimi sayesinde insanlar sevdiklerinden ve sosyal yaşamdan uzun süre ayrı kalmadan, 6-7 saat gibi kısa bir süre içinde; ağrısız, rahat ve hızlı bir şekilde kalıcı, doğal, sağlıklı ve gür saçlara sahip oluyor.ROBOTİK DHI saç ekiminde kullanılan teknolojinin de yardımıyla kökler çok daha özenli ve dikkatli bir şekilde toplanabiliyor. Alınan kökler özel soğutucularda, uygun sıcaklıktaki özel bir sıvının içinde bekletiliyor. Sonrasında greft'ler 'choi' adı verilen kalemlerle doktorun eline kadar taşınıyor. Böylece greft'lerin zedelenmesi gibi ekim sırasında meydana gelebilecek olası problemler engellenebiliyor. Kanal açma ve kökleri yerleştirme aşamalarının tek bir adımda yapılabildiği robotik DHI yönteminde, robota entegre edilen dijital sistem sayesinde kişi saç ekimi esnasında ekrandan tüm aşamaları; hangi bölgeye kaç kök ekildiğini canlı olarak izleyebiliyor. Üstelik işlem sona erdiğinde kaydedilen görüntüleri beraberinde götürebiliyor. Safir FUE yöntemine kıyasla daha fazla dikkat gerektiren robotik DHI saç ekiminde uygulama yapan doktorun ve ekibinin uzmanlığı ve el becerisi önem kazanıyor. İşlem aynı gün içinde yaklaşık 6-7 saat içinde tamamlanıyor.DHI saç ekimi öncesinde uzman doktor; kişinin saç, baş ve cilt yapısını detaylı olarak inceliyor. Başın her açıdan fotoğrafları çekilerek saç çizgisi ve uygulanacak işlemler belirleniyor. Saç çizgisinin doğru belirlenmesi, ekilen saçların kişinin kendi saçı kadar doğal görünmesi açısından büyük önem taşıyor. Ardından anestezi hekimi tarafından kişiye damardan ağrı kesici ve rahatlatıcı ilaç kombinasyonu veriliyor. Yani sedasyon uygulanıyor. Bu sayede kişinin sakinleşip rahatlaması sağlanıyor. Kişi bilinci açık olarak hafif bir uyku haline geçiyor. Sedasyon işleminin yatıştırıcı etkisi sayesinde saç ekimi için baş bölgesine yapılacak olan lokal anestezi iğneleri hiçbir şekilde hissedilmiyor. Kişinin herhangi bir acı veya ağrı hissetmeden geçirdiği bu yarı uykulu hal yaklaşık 10 dakika sürüyor. Lokal anestezi etkisini göstermeye başlıyor ve ardındırıyo saçlı deriye 'microneedle' adı verilen bir cihaz yardımıyla enjekte ediliyor. Saç köklerini ve kanalları besleyen işlem sonrasında saç ekimi işleminin ilk adımına geçiliyor.ROBOTİKDHI saç ekiminin faydaları ise şöyle:Mevcut köklere zarar vermeden yeni kökler toplanabiliyor.Saçların çıkış yönü ve hacmi önceden planlanabiliyor.Özel olarak geliştirilen sistem sayesinde kökler canlılığını yitirmeden hedeflenen bölgeye aktarılabiliyor.Mücevher titizliğinde, neredeyse hatasız şekilde ekim yapılabiliyor.Tek seansta 3000 ila 6000 kök elde edilebiliyor.Saçların tıraşlanmaması nedeniyle sosyal yaşama çok daha hızlı şekilde dönülebiliyor. Kişi herhangi bir acı hissi yaşamadan; gür, doğal görünümlü ve sağlıklı saçlara sahip olabiliyor.Dijital sistem yardımıyla kişi tüm aşamaları eş zamanlı olarak takip edebiliyor.Robotik DHI saç ekiminde kullanılan iğnenin ucu çok ince olduğundan uygulama yapılan bölgede daha az tahribat meydana geliyor ve işlemin ardından kalıcı bir iz oluşmuyor.