Radyasyonun insan sağlığına etkileri masaya yatırıldı

Sempozyumun ilk oturumunda; Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Bor "Düşük Seviyede İyonlaştırıcı Radyasyonun Sağlığa Etkisi" sunumunu yaparken, YDÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu ise, "İnsan ve Tümör Hücreleri ile İyonlaştırıcı Radyasyonun Radyobiyolojik Etkileşimi" konusunu ele aldı. YDÜ Hastanesi'nden Uzman Doktor Yasemin Küçükçiloğlu ise radyasyondan korunma konusunda önemli bilgiler aktardı.

YDÜ Nükleer Tıp ABD Başkanı Prof. Dr. Nuri Arslan başkanlığında düzenlenen ikinci oturumda ise Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nden Uzman Dr. Sinem Şığıt İkiz "Radyolojide İyonlaştırıcı Radyasyonun Hastane Kullanımı Derlemesi" konusunu ele aldı. YDÜ Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Uzman Dr. Hülya Efetürk ise "Nükleer Tıpta İyonlaştırıcı Radyasyonun Hastane Kullanımı Derlemesi" üzerine durdu. İkinci oturumun üçüncü sunumunu ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Anacak "Radyasyon Onkolojisinde İyonlaştırıcı Radyasyonun Kullanımı" konusu ile yaptı.

Sempozyumun son oturumunda ise YDÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş "Veteriner Tıpında Radyasyon Kullanımı" ve Prof. Dr. Dilek Arsoy "Veteriner Halk Sağlığı ve Nükleer Teknoloji" sunumları ile konunun veteriner hekimliği boyutunu değerlendirdi. YDÜ i Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gürkan Ünsal'ın yaptığı "İyonlaştırıcı Radyasyonun Diş Hekimliğinde Kullanımı" sunumu ile sempozyum tamamlanmış oldu.