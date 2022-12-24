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Giriş Tarihi: 24.12.2022 15:45

Varis tedavisinde ameliyatsız dönem

Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Barzın Özçem, biyolojik yapıştırma adıyla da bilinen Venaseal yöntemi ile anesteziye gerek kalmadan varislerden kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi. Prof. Dr. Barçın Özcem, dünyada en güncel ve en yenilikçi varis tedavisi olarak kabul edilen Venaseal yöntemi ile hastalara konforlu bir iyileşme seçeneği sunulduğunu kaydetti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Varis tedavisinde ameliyatsız dönem

Varis tedavilerinde artık ameliyatsız yenilikçi yöntemlerden yararlanıldığını vurgulayan YDÜ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Prof. Dr. Barçın Özcem, "Varis tedavisi denince akla ilk önce ameliyatla yapılan cerrahi tedavi yöntemleri gelse de, artık günümüzde kullanılan ameliyatsız ve robotik teknikler yeni ve giderek popülarite kazanan tedavi yöntemleri haline geldi. Varis hastalığının tedavisinde yenilikçi yöntemlerden yararlanılmaktadır. Ameliyat yöntemi mecbur kalınan çok az hastada yapılmaktadır" dedi.

Venaseal yönteminin uygulama şeklini anlatan Prof. Dr. Barçın Özcem, "Bu yöntem lazer ve radyofrekans yöntemleri gibi mutlaka ultrason eşliğinde uygulanması gereken bir işlemdir. Hastanın işlem öncesi mutlaka uygulayıcı hekim tarafından doppler ultrason ile ayrıntılı muayene edilmesi ve varisli damarların haritalandırılması gerekiyor. Varisli damarın içerisine yerleştirilen kateter yolundan yapıştırıcı madde enjekte edilerek, varisli damarın tedavisi sağlanıyor. Venaseal yöntemi diğer yöntemlerden farklı olarak herhangi bir anestezi uygulaması gerektirmiyor. Estetik varis tedavisi yöntemi olarak da oldukça başarılı sonuçlar alınıyor. Uygulama sonrası işleme bağlı morluklar ve ağrı oluşmuyor. İşlem, genellikle 10-15 dakika sürüyor. Nadir de olsa, Venaseal yöntemi diğer yöntemlerle birlikte kombine edilerek kullanılabiliyor" diye konuştu.

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Varis tedavisinde ameliyatsız dönem
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