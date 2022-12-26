Balcalı Hastanesi başarıyı pasta keserek kutladı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'de kutlama programı çerçevesinde ilk olarak Hipokrat Konferans salonunda hastane kaliteden sorumlu Müdür Yardımcısı Dilek Karakaya Duman ve ekibi tarafından hazırlanan bir sunum yapıldı. Ardından kürsüye gelen kaliteden sorumlu Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Arbil Açıkalın, bu başarının elde edilmesinde emek veren tüm çalışanlara teşekkür etti.

Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz, iyi bir noktada devraldıkları hastane kalite denetim çalışmalarını verilen çok önemli uğraşlarla daha da yukarıya çekmelerinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Rektör Tuncel ise, üniversitenin sağlık ayağındaki en önemli unsuru olan Balcalı Hastanesi'nin kalite alanında böylesine önemli bir başarıya imza atmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu başarıda emeği geçenleri kutladı.