Bursa Şehir Hastanesi Organ Nakil merkezi ruhsatı aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda Bursa Şehir Hastanesi'ne organ nakli merkezi için ruhsat verildi. Bursa'nın organ bağışı noktasında Türkiye'de birinci şehir olduğunu ifade eden Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Bursa yeni bir organ nakli merkezi kazandı" dedi. Tam teşekküllü merkez sayesinde Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan böbrek ve karaciğer nakilleri artık Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılabilecek.

BURSA BİRİNCİ SIRADA

Bursa Şehir Hastanesi'nin özellikle Güney Marmara'nın sağlık üslerinden biri olduğunu belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa Şehir Hastanesi organ ve doku nakli yapabilir sertifikasının Sağlık Bakanlığı tarafından tescillendiğini duyurdu. Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada, "Uzun bir süredir çalışmalarımızın içerisinde olan ve altyapısını oluşturduğumuz bir hizmet bu. Türkiye'de 9 tane Bölge Koordinasyon Merkezi var, bunların bir tanesi de Bursa. İçerisinde Yalova, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik illerini kapsıyor. Yaklaşık 10 yıldır beyin ölümü gerçekleşmesi ve bunun donör olarak dönüşmesinde birinciliği açık ara elinde taşıyan bölgeyiz. Ama şehir hastanemizde organ nakli faaliyetimiz yoktu. Burada tespit ettiğimiz beyin ölümü vakalarını Türkiye'de organ bekleyen merkezlere sunuyorduk. Bakanlığımızın belirlediği kriterler ölçüsünde önceliği olan uyum sağlayan vakalara da buradan nakil sağlanıyordu. Ama artık bunu Türkiye birincisi olan hastanemizde de hastalarımıza naklederek yeni bir süreci başlatmış oluyoruz. 9 Aralık'ta bakanlığımız tarafından sertifikamız onaylandı. Bu süreçte çok emek, gayret var" dedi.

3,5 YILDA SERTİFİKA ALDI

Yaklaşık 3 buçuk yıl önce açılışı yapılan Bursa Şehir Hastanesi'nin, kısa süre içerisinde organ nakli hizmeti verebilecek düzeye geldiğini belirten Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Dursun Topal, "Rutin işlerin dışında şehir hastanelerinin kuruluş amacı vasıflı hizmet vermek. Vasıflı hizmet konusunda hemen hemen her türlü hizmeti hastalarımıza vermiş bulunmaktayız. Organ nakli de bu vasıflı hizmetlerin zirvesi oluyor. 3 buçuk yıl içerisinde organ nakli hizmeti verebilecek bir düzeye gelebilmek, yeni kurulan bir hastane için çok kısa bir süre. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi