Yılbaşı sofrası kabusunuz olmasın

"Yılbaşı akşamı nasıl olsa fazla yemek yeneceği fikri ile gündüz hiçbir şey yememek en büyük yanlışlardan biridir" diyen Dayı, "Aç kalan bir vücut aldığı besinleri yakmak yerine bir sonraki açlıkta kullanmak üzere depolamak ister. Bu nedenle, güne kahvaltıyla başlamak çok önemlidir. Hafif bir öğle yemeği ve ara öğünlerle akşama hazırlık yapılabilir. Aralarda meyve tercih edilebilir. Öğle yemeğinde çorba, hafif bir sebze yemeği, yoğurt ve çok az pilav/makarna veya 1-2 dilim ekmek tercih edilebilir. Bisküvi, kurabiye, poğaça tarzı atıştırmalardan uzak kalın çünkü sizi daha çok acıktıracaktır" diye konuştu.

Su tüketimine de dikkat çeken YDÜ Hastanesi Diyetisyeni Gültaç Dayı Çamır, "Yılbaşı akşamı sofrada ara ara, yudum yudum su içmek hem tokluk hissini arttırır hem de sindirim kolaylığı sağlar. Midenin çalışmasına ve yorulmamasına yardımcı olur. Tatlı tüketimine de dikkat edilmesi gerekir. Şerbetli hamur tatlıları yerine, sütlü tatlıları veya meyve tatlılarını, 1 porsiyonu geçmeyecek şekilde tercih edebilirsiniz. Tatlı yerine meyve tüketmeyi tercih edin. Mezelerinizde ise yoğurtlu, haşlanarak veya ızgara şeklinde hazırlanmış, az miktarda yağ içeren, sebze veya meyve içeren seçenekleri tercih edin" şeklinde konuştu.

Çok tuzlu ve fazla kavrulmuş kuruyemişlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizen Çamır, "Beyaz leblebi, diğerlerine göre oldukça masum bir seçenek. Bunun haricinde; kuru üzüm, kuru kayısı, kuru erik, kuru dut, badem, fındık gibi yemişleri tercih edebilirsiniz. Mayonez veya krema içeren, kızartılarak hazırlanmış, hazırlandıktan sonra birkaç gün bekletilmiş mezelerden de kesinlikle uzak durun" dedi.