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Giriş Tarihi: 30.12.2022 12:20 Son Güncelleme: 30.12.2022 12:22

Sağlık Bakanlığı, 11 bin 317 sürekli işçi alımı için kura çekimi yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekiminin tamamlandığını, asıl ve yedek adayların yerleştirme sonuçlarının "http://iscisonuc.saglik.gov.tr" adresinden ilan edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, 11 bin 317 sürekli işçi alımı için kura çekimi yaptı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"11 bin 317 sürekli işçi personel alımı için noter huzurunda canlı yayınla yapılan kura çekimi dün tamamlandı. Asıl ve yedek adayları gösteren tüm yerleştirme sonuçları 'http://iscisonuc.saglik.gov.tr' internet adresinden ilan edildi. Hepimiz için hayırlı olsun."

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Sağlık Bakanlığı, 11 bin 317 sürekli işçi alımı için kura çekimi yaptı
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