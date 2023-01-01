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Giriş Tarihi: 1.1.2023 11:46

Adana Şehir Hastanesi ISS ekibi yeni yıla ‘Altın Diploma’ ile girdi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmet veren ISS Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş., yeni yıla girerken, görevlerinde ve eğitimlerinde başarılı olan çalışanları için tören düzenledi. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen törende, firma bünyesinde görev alıp, mezuniyet seviyelerini bir üste taşıyan ve diploma alan personele Altın Diploma Ödülü verildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana Şehir Hastanesi ISS ekibi yeni yıla ‘Altın Diploma’ ile girdi

Törende ayrıca, kurum bünyesinde çalışan ve performanslarıyla 'Ayın Fark Yaratanı' seçilenler ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda örnek davranış sergileyen ISS personeline teşekkür belgesi verildi.

Ardından firmanın yeni yıl pastası kesildi. Törene ISS Tesis Direktörü Erhan Serdengeçti, firmanın birim yöneticileri ve farklı bölümlerde çalışanlar, Adana Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Nurşah Keskin ve Dr. Abdullah İpek ile idari yöneticiler katıldı. Törende konuşan ISS Tesis Direktörü Erhan Serdengeçti, çalışanlara yıl boyunca gösterdikleri gayret için teşekkür etti.

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Adana Şehir Hastanesi ISS ekibi yeni yıla ‘Altın Diploma’ ile girdi
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