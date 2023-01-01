Prostat kanserinde yaşamı uzatmanın yolu egzersiz

Dünya Kanser Araştırma Fonu'nun verilerine göre prostat kanseri, dünyada erkekler arasında en yaygın görülen ikinci kanser türü. Amerikan Kanser Derneği ise yalnızca ABD'de bu yıl yaklaşık 270 bin yeni vaka görüldüğünü ve 34 bin 500 kişinin prostat kanserinden hayatını kaybettiğini belirtiyor.Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi'nden (ECU) araştırmacılar prostat kanseri hastalarında egzersizin kanser hücrelerini baskılayabileceği yönünde çığır açıcı bir keşfe imza attı. Araştırmacılar, 6 ay boyunca düzenli egzersiz yapan kişilerin, vücutta kanser karşıtı süreçleri uyandıran bir protein olan miyokin ürettiğini tespit etti. İleri evrede prostat kanseri olan 9 hastanın 34 dakika yüksek tempoda kondisyon bisikleti sürdüğü çalışmada, egzersizden önce ve sonra kan örneği alındı. Egzersizden sonra alınan örnekte yüksek seviyelerde miyokin bulundu. Araştırmacılara göre kısa süreli ve yoğun bir egzersiz, miyokin seviyesini artırarak kanserin baskılanmasına katkıda bulunuyor.