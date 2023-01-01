Tedavi edilmeyen grip zatürreye çeviriyor

AkdenizÜniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, kış mevsiminin başlamasıyla gribal enfeksiyon vakalarında geçen seneye göre artış yaşandığını açıkladı.Hastalıkların tedavi edilmediği takdirde daha da ilerleyebileceğini söyleyen Kara, "En ciddi gördüğümüz zatürre vakaları gelişebilir. Mutlaka bu nedenle dirençli ateşlerde hastaneye başvurmaları gerekir. Grip mevsimi döneminde mutlaka hijyen kurallarına dikkat etmemiz lazım. Hastaysak kendimizi izole etmemiz lazım. Bol bol mevsim meyve ve sebze tüketimi ile su içilmeli" diye konuştu.