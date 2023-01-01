Yeni yılın ilk gününe sağlıklı başlamanın tüyoları

Yeni yıl akşamının ilk heyecanı geçtiğine göre normal hayat rutinine de geri dönmenin zamanı geldi. Daha sağlıklı ve mutlu olmanın yollarını arıyorsanız, 1 Ocak yani bugün itibarıyla düzenli ve doğru beslenmeyle işe başlamak uygun olacaktır. İşte uzmanların yepyeni bir yılın ilk gününde sizlere önerileri:Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nujen Çolak Bozkurt, yeni yılın ilk günü kahvaltının asla atlanmaması gerektiğini söyleyerek, "Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Bir gece öncesinde yenilen yiyecekleri düşünüp daha hafif bir kahvaltıyla güne başlanabilir. Bugünü detoks yaparak da geçirmek uygun olabilir. Sebze suları tüketmek bunun için idealdir" dedi.Yeni yılın ilk günü egzersiz yapılmasının sağlığa faydalı olacağını ifade eden Prof. Dr. Bozkurt, "Erken uyanıp yapılacak yürüyüş, kişileri hem zinde kılar hem de sağlıklı. Fakat egzersizi sadece bir günle kısıtlamamak, düzenli hale getirmek gerekir. Egzersiz ve sağlıklı beslenmenin yanında su tüketimi de önemlidir. Vücudu toksinlerden arındırmak için özellikle yılbaşı akşamının ertesinde su tüketimini artırın" tavsiyesinde bulundu.Yeni yılda sağlıklı olabilmek için mutlaka düzenli aralıklarla hekim kontrolünden geçilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Bozkurt, şöyle dedi: "Özellikle endokrin sistemi, vücut sağlığı için en önemli sistemdir. Endokrin sistemde hormonlar devrededir. Hormonların düzenli olması için de sağlıklı beslenmek, şeker ve rafine karbonhidratlardan uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak, stres yönetimini öğrenmek, kaliteli uyumak gerekir. Bunun yanında düzenli hekim kontrolleriyle birlikte yapılacak tetkikler sayesinde sağlığı korumak mümkün olacaktır. "Yeni yıl akşamı yeme ve içmeyi çok kaçıranlar bu sabah kendini yorgun ve bitkin bir halde hissedebilir. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Fevzi Akdemir, yeni yıl akşamı yemeyi içmeyi çok kaçıranlara şu önerilerde bulundu:Hafif de olsa kahvaltı edin.Biraz daha uyumak için kahvaltı saatini ertelemeyin.Yılbaşı akşamı özellikle atıştırmalık, meze ve kuruyemiş tüketenler bugün mutlaka su tüketimini artırsın.Erken kalkıp 40 dakikalık bir yürüyüşle güne başlamak bedenin dinlenmesine yardımcı olur.Hafif beslenin. Daha çok sebze ağırlıklı ve lif oranı yüksek besinler tüketmeye özen gösterin.Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, "Yılbaşı ertesinde bütün gün evde oturmak yerine 15 bin adım veya 30-45 dakikalık bir yürüyüşe çıkmak, zinde bir gün geçirmek için faydalı olur. Ara öğünlere dikkat etmek önemli. Az yağlı süt, kefir veya yoğurt ara öğünler için sağlıklı tercihlerdir. Akşam öğününde de hafif bir sebze yemeği veya balık doğru bir tercih olacaktır.Bir gece öncesinde fazla beslenilmişse, ertesi gün hayvansal gıdalar yerine lif içeriği daha yüksek, antioksidan içerikli besinlerden yana tercih kullanmak doğru olacaktır. Bol su tüketimine özen göstermek, şeker ve tuzdan, işlenmiş gıdalardan, fast food yiyeceklerden uzak durmak, probiyotik almak yeni yılın ilk gününe sağlıklı başlamanın adımlarından olabilir" dedi.