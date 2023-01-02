MHRS Açılımı Nedir?, MHRS’ nin Açılımı Nedir, MHRS Neyin Kısaltması, Ne Anlama Gelir, MHRS Telefon Numarası Nedir?

Ülkemizde dün yaşanan koronavirüs aşısı gelişmeleri sonrasında e-devlet ve MHRS üzerinden 65 yaş ve üzeri risk grubunda yer alan kişilere yönelik corona virüs aşı randevu alma sisteminin açılması sonrasında MHRS açılımı ve telefon numarası nedir? gibi sorulara yoğun olarak yanıt aranmaya devam ediyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan MHRS açılımı ve telefon numarası detaylarına ilişkin tüm detaylar şöyle;
Sağlık Bakanlığı resmi MHRS internet sitesinde yer alan detaylar şöyle;
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye''de daha etkin ve verimli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşılması amacı ile Sağlıkta Dönüşüm Projesi''ni yürürlüğe koymuş ve bu program kapsamındaki çalışmaları büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu programın en önemli çalışmalarından biri de Merkezi Hekim Randevu Sistemi''dir. MHRS; vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerine Alo182 arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir sistemdir.
Türkiye''de uygulanmakta olan (MHRS), AB''nin kabul ettiği 20 temel kamu hizmetlerinden biridir. MHRS; kamu hastanelerinde ve bağlı sağlık kurumlarında dağınık halde uygulanan randevu sistemlerini merkezileştirmiştir. Aynı zamanda kamu hastanelerinin randevu sistemlerini bir merkezden yöneten dünyadaki ilk ve tek sistem olma iddiasını taşımaktadır.
MHRS TELEFON NUMARASI NEDİR?
MHRS; Alo 182 Çağrı merkezi üzerinden, internetten, mobil uygulamalardan hastanelerimizden ve aile hekimlerimizden vatandaşlara %99,6 erişilebilirlik seviyesinde hizmet verebilmektedir. MHRS; randevu sisteminden toplanan verileri ile yeni sağlık politikalarının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.