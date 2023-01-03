Dikkat; çoklu virüs saldırısı var

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, bu mevsimin aslında solunum yolu enfeksiyonlarının en fazla görüldüğü mevsim olduğunun altını çizerek, "Grip virüsü aralık ayında pik seviyesine ulaşırdı. Ancak bu yıl inanılmaz bir artış gösterdi. Kovid- 19'un varyantı Omicron, influenza (grip), Respiratuar Sinsisyal Virüs (RSV), parainfluenza gibi enfeksiyonlarda da artış yaşanıyor. Kendi hastalarımdan da gördüğüm üzere neredeyse iki evden birinde enfeksiyon hastalıkları ile ilgili mücadele yaşanıyor. Çocuklarda artış fazla" dedi.Çocukların Kovid-19 ile mücadele ederken, alınan önlemler sayesinde çok iyi korunduğunu belirten Prof. Dr. Çokuğraş, "Çocuklarımız 1.5 sene içerisinde hiç hastalıklarla karşılaşmadılar. Ancak şimdi virüslerin saldırısına açık hale geldiler" dedi. Çoklu virüs saldırısının benzer belirtilerle kendini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, "Bunlar halsizlik, öksürük, ateş, burun akıntısı, kas ağrıları gibi ortak belirtilere yol açıyor. Bazen de bu virüsler çoklu şekilde çocukları esir alıyor. Bu nedenle de çocukların iyileşmesi uzun sürebiliyor" dedi.Şubat ayına kadar virüs saldırısının devam edeceğini ifade eden Prof. Dr. Çokuğraş "Virüs enfeksiyonlarından kaçınmak için yapılabilecek maalesef çok şey yok. Ancak, 6 aylıktan itibaren çocuklara grip aşısı yaptırılabilir. 12 yaşından itibaren de çocukların Kovid-19 aşıları mutlaka yaptırılmalıdır. Aşı en büyük koruyucumuzdur" dedi. Kalabalıklarda, okullarda, servis taşıma araçlarında mutlaka çocukların maske kullanması ve hijyene çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Çokuğraş "Solunum yolu hastalığı belirtileri gösteren çocuklar okula gönderilmemeli, evde izole edilmesi gerekir" dedi. Küçük yaş gruplarında Kovid- 19'un hafif belirtilerle geçtiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çokuğraş "İnfluenza daha ağır belirtiler gösterebiliyor. Hastalığa hangi virüsün neden olduğunu öğrenmek için test yaptırılmalıdır. Yaşına uygun sağlıklı beslenmek çok önemli" diye konuştu.PROF. Dr. Çokuğraş, mevsimsel enfeksiyon geçiren çocukların ailelerine şu önerilerde bulundu:Solunum yolu hastalığı belirtileri gösteren çocukların okula gönderilmemesi izole edilmesi gerekir.Kovid-19'u ayırt etmek için testler yaptırılmalıdır.Beslenmeye de çok dikkat etmek lazım.Bu dönemde maske takmaya dikkat edilmeli.Ebeveynler hem kendilerinin hem de çocuklarının maskeyi doğru takmalarını sağlamalı.Kapalı ortamlar sık sık havalandırılmalı.Mümkün olduğunca kapalı mekanlarda uzun süre vakit geçirilmemelidir.CERRAHPAŞA Çocuk Kliniğinde günlük hasta sayılarına değinen Prof. Dr. Çokuğraş, "Bu mevsim normalde bizim hastanenin aciline günde 80-90 hasta başvurur ama son haftalarda bu sayı 350'lere ulaştı. Devlet hastanelerinde bu rakam bir günde bin 500-2 bine kadar çıkıyor" dedi. Ailelerin virüslerin saldırısından çocuklarını korumak için endişe edip, acil servislere başvurduğunu da belirten Prof. Dr. Çokuğraş, "Pandemi nedeniyle bu tür durumlar beklenen şeyler. Özellikle Omicron varyantının çocuklar ve gençler arasında çok sık ortaya çıkması ve üzerine bir de influenza olgularının eklenmesi, acil servis başvurularını ciddi anlamda artırdı. Bu durum, son zamanlarda çocuk acil servisleri önünde uzun kuyruklara neden olmaya başladı. Burun akıntısı, halsizlik, 37 derece ateş varsa acil servise gelmeye gerek yok. Bu acil servislerin yükünü arttırdığı gibi acil servislerde enfeksiyon kapmanıza neden olabilir. 38 derecenin üzerinde ateş, dinmeyen öksürük, solunum yolu sıkıntısı var ise mutlaka hekime başvurulmalı ve acil servislere gelinmelidir" dedi.RSV, çok küçük süt çocuklarında burun akıntısı, nezle soğuk algınlığı yapıyor ama 2 yaşından küçük çocuklarda ağır geçebiliyor.Kalp, akciğer, böbrek rahatsızlıkları olanlar ile kronik diyabet hastaları...65 yaş üstü yaşlılar...Evde bir kişi virüs kaparsa, bütün ev halkına bulaştırabilir. Ev halkı riskten korunmalıdır.