Akalazya hastalığına yakalandı 12 kilo kaybetti

İstanbul'da yaşayan 26 yaşındaki Buse Kıraç, dört sene önce yemek yediğinde yutkunma zorluğu ve buna bağlı kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Zaman içinde çeşitli sağlık kurumlarına başvuran Kıraç, son iki senedir yemek yiyemez ve bir çay bardağı su bile içemez hale geldi. Yemek yerken yutkunamama, su içerken boğulma hissi yaşayan genç kız bu süreçte 12 kilo kaybetti. Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Yaşar Çolak'a başvuran Buse Kıraç'a "Akalazya" yani yutma güçlüğü teşhisi konuldu ve hastanede gerçekleştirilen başarılı POEM işlemiyle hastalığından kurtuldu.

ÇEVRESİ HASTALIĞININ PSİKOLOJİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDU

Yutma güçlüğü nedeniyle çok zor zamanlardan geçtiğini belirten Buse Kıraç, "Yaşımın genç olması nedeniyle pek çok kişi sorunumun psikolojik olduğunu düşünüyordu. Bir çay bardağı suyu bile kana kana içemez hale gelmiştim. Yemek yiyemiyordum, yediğimde de kusuyordum. Kilo kaybım hızlandığında da bu konunun ciddi bir durum olduğunu düşündüm. O sırada da yolumuz Yaşar Hoca ile kesişti. Doktoruma geldiğimde konuşmamızın hemen başında benim akalazya olduğumu söyledi. Sonrasında da gereken tetkikleri yaptı ve akalazya teşhisini koydu." dedi.

AKALAZYA YÜZÜNDEN KENDİSİNİ EVE KAPATTI

Hastalığın başlangıç dönemlerinde üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Kıraç, "Bu hastalık hayatımı olumsuz etkiledi. Arkadaşlarımla görüşemiyordum. Yemekli hiçbir buluşmaya katılamaz hale geldim. Kendimi eve kapattım. Okulumu bitirdim ama işe bile gidemedim. Çünkü sürekli lavaboya gitmek zorundaydım. Bir şey yiyip içtiğim zaman kusuyordum. Ama hocamın yaptığı işlemden bir gün sonra kana kana su içmeye başladım. Bundan sonra en büyük hayalim arkadaşlarımla dışarıda yemekli bir organizasyonda buluşmak ve işe başlamak." şeklinde konuştu.

"4 YILDIR AYNI SOFRADA YEMEK YİYEMEDİK"

Buse Kıraç'ın annesi Özden Kıraç kızının yaşadığı bu süreçte aile olarak çok yıprandıklarını belirtirken, "Buse'nin yaşadığı kendine göre çok zordu ama anne olarak evladını o şekilde görmek çok daha zordu. Dört senedir birlikte sofrada yemek yiyemedik. Buse hep lavaboya gidiyordu, evden çıkamıyordu. Geceleri öksürük krizine tutuluyordu. Evladım gözümün önünde eriyordu. İşlemden çıktıktan sonra o uyurken onu ağlayarak izledim. Çünkü kızım artık rahatlıkla yemek yiyebilecek, su içebilecek." diye konuştu.

POEM İLE BAŞARILI TEDAVİ

Buse Kıraç'ın akalazya yani yemek borusu alt ucundaki kapakçıkta darlık olması nedeniyle yutma güçlüğü yaşadığını kaydeden Prof. Dr. Yaşar Çolak, şunları söyledi: "26 yaşındaki hastamızın şikâyetleri 2018 senesinde başlamış ve son iki senedir de şikâyetleri çok artmış. Bize geldiğinde su bile içemiyordu. Öncelikle hastamıza endoskopi sonrasında manometre tetkiki yaptık ve akalazya teşhisi koyup hastalığın tipini belirledik. Sonrasında da kendisine endoskopik bir işlem olan POEM uyguladık. Başarılı bir tedavi sonrasında hastamız işlemin ertesi günü suyunu rahat bir şekilde içebilir hale geldi. Birkaç gün sıvı, sonrasında cıvık ve arkasından normal gıda tüketimi yapabilecek."

"BUSE ARTIK GÖNLÜNCE YİYİP İÇEBİLECEK"

POEM işleminde yemek borusunun içinden bir tünel açarak mideye kadar endoskopik olarak ilerlendiğini söyleyen Prof. Dr. Çolak, şöyle devam etti: "Bu hastalıkta yemek borusu ve midenin birleştiği yerdeki kaslar çok fazla sıkı bundan dolayı da gıdalar yemek borusundan geçmiyor. Hastalığın ileri aşamasında hasta su içemeyecek hale geliyor. İşlem sırasında hastamızın tükettiği besinlerin ve suyun mideye gitmediğini de gördük. POEM yöntemi ile klasik endoskopi yapılır gibi ağız içerisinden girilerek yemek borusundaki sorunlu olan kaslar kesiliyor. Bundan sonra Buse hayatına normal bir şekilde devam edecek, istediği gibi yiyip içebilecek; kaybettiği kiloyu da geri alabilecek."