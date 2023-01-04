Streste her yol bir hastalığa çıkıyor

İngiliz The Guardian gazetesi, stresten kaynaklanan sağlık sorunlarını sıraladı.Migren ağrıları dünyadaki her yedi kişiden birinin sorunu. En büyük tetikleyicisi stres. İngiliz nöroloji profesörü Peter Goadsby, "Üç kişiden ikisi, ağrı kesiciyle iki saat içinde rahatlıyor ama bu migrenin tamamen ortadan kalkmasını sağlamıyor" diyor.İngiliz psikodermatoloji uzmanı Prof. Anthony Bewley "Boşandım ya da işten çıkarıldım ve saçlarım döküldü' diyen bir sürü insan var. Stres vücuttaki demir veya D vitaminini azaltır. Bu da saç dökülmesine neden olur" diyor.İngiliz psikoloji profesörü Rona Moss-Morris, stresin sindirimi yavaşlatmasından dolayı bağırsakta sorunlara yol açtığını söyleyerek "Huzursuz bağırsak sendromunu egzersiz yaparak, olumsuz düşüncelere meydan okuyarak ve iyi uyuyarak tedavi edilebilirsiniz" diyor.Brezilyalı diş hekimi Gilberto Melo, "Stres diş gıcırdatmasına neden olabilir. Yüz masajı çene kaslarını gevşettiği için tedavi için uygulanabilir" dedi.Sedef hastalığı, egzama, akne veya vitiligo gibi bir dizi farklı iltihaplı cilt hastalığı için genetik olasılığınız varsa, stres bu probleminizi hızlandırabilir.Fizyoterapist Matthew Harrison, "Stres bu böglerde ağırıyı artırır. Esnetme egzersizleriyle ağrıları azaltın" diyor.