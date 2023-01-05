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Giriş Tarihi: 5.1.2023 15:01

Türk doktora uluslararası ödül! Prof. Dr. Ayşe Nurdan Tözün ‘Master Of Wgo” ödülü alan ilk Türk hekimi oldu

Prof. Dr. Ayşe Nurdan Tözün, Dünya Gastroenteroloji Derneği’nin ‘Master of WGO’ ödülünün sahibi oldu. İlk kez bir Türk hekimine verilen bu ödüle layık görülen Dr.Tözün, “Özellikle bir kadın olarak bu ödülü aldığım için ülkem adına ayrı bir kıvanç duyuyorum” dedi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Türk doktora uluslararası ödül! Prof. Dr. Ayşe Nurdan Tözün ‘Master Of Wgo” ödülü alan ilk Türk hekimi oldu

Prof. Dr. Ayşe Nurdan Tözün'e, gastroenteroloji alanında yaptığı özgün bilimsel araştırmalar, eğitime verdiği destek ve Dünya Gastroenteroloji Derneği'nin (WGO) misyonu doğrultusunda yaptığı üstün toplum hizmetleri nedeniyle "Master of WGO" ödülü verildi.

Prof. Dr. Nurdan Tözün'e ödül, 2022 yılının Aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai'de düzenlenen Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nin açılış töreninde, derneğin eski başkanı Prof. Dr. Naima Lahbabi Amrani tarafından takdim edildi.

Dünyada gastroenteroloji alanında faaliyet gösteren, 119 derneği ve 60.000 bireysel üyeyi çatısı altında barındıran bir federasyon olan Dünya Gastroenteroloji Derneği, sindirim sistemi hastalıklarının önlenmesi, tedavi rehberleri yayınlama ve gastroenteroloji uzmanlık eğitimi konularında faaliyet gösteriyor. Dernek, 'Master of WGO' ödülünü 2 yılda bir, bilim ve eğitim alanında üstün hizmet sunan kişilere veriyor. Dubai'de düzenlenen 2022 Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde plaketi takdim edilen Prof. Dr. Ayşe Nurdan Tözün, Dünya Gastroenteroloji Derneği'nin Avrupa bölgesini temsilen 'Master of WGO' ödülünü alan ilk Türk ve ilk kadın hekim oldu.

Başta Avrupa olmak üzere, 3 kıtada ve ülkemizde çeşitli bilimsel derneklerde yönetim kurulu, icra kurulu üyesi ve başkanı olarak görev yapmış olan, Dünya Tıp Akademisi, İngiliz Kraliyet Tıp Koleji (Royal College of Physicians London) şeref üyeliği ve Albert Schweitzer altın madalyası sahibi Prof. Dr. Ayşe Nurdan Tözün'ün bilimsel çalışmalarına ve toplum hizmetlerine verilmiş toplam 19 ödülü bulunuyor.

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Türk doktora uluslararası ödül! Prof. Dr. Ayşe Nurdan Tözün ‘Master Of Wgo” ödülü alan ilk Türk hekimi oldu
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