Adana Şehir Hastanesi dezenfektanını kendi eczanesinde üretiyor

3 KİŞİLİK EKİP ÜRETİYOR

Adana Şehir Hastanesi'nin dezenfektanları, Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği standartlarda 'el tipi' olarak yapılıyor. Dezenfektan üretimi, Baş Eczacı Çağatay Özdemir yönetiminde ve Eczacı Nihal Baysal Koçer koordinatörlüğünde, 3 kişilik bir ekip tarafından yapılıyor. Dezenfektan üretiminin hastane tarafından yapılması sayesinde, dışarıdan satın almaya göre yüzde 60 tasarruf ediliyor. Kolonya gibi güzel kokulu bir ürün olan dezenfektan, farmokopeye uygun standartlarda ve tamamen zararsız olması nedeniyle ilgi görüyor.