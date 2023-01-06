Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Arzu Ercan: “Varis Belirtilerini Normalleştirmek Teşhisi Geciktirir, Tedaviyi Zorlaştırır.”

Varis çağın hastalığı

Dünyada gün geçtikçe daha çok kişide ortaya çıkıyor. Bazıları tanı konuyor ama çoğu kişi bu hastalıkla yaşamayı öğreniyor. Gündelik hayatında o kadar yer alıyor ki artık bu ağrılara ve yakınmalara alışıyor. Normal temposundan, hayat telaşından, çok ayakta kaldığından hastalık olarak tanımlamıyor. Alışılageldik ağrı ve şikâyet hep orada olduğundan onunla yaşamaya çalışıyor ve buna sabretmeye çalışıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Arzu Ercan kişilerin varisi olup olmadığını anlayabilecekleri sinyalleri vücudun verdiğini ifade ederek, bu sinyallerin neler olduğunu aktardı.

VARİSİNİZ VAR MI?

-Sabahları bacaklarınız daha ince yataktan kalkıyorsanız?

-Uyandığınızda bacak ten renginiz daha pembe ise, gün içinde gittikçe artan morumsu dalgalanma

kırmızı mavimsi yeşil bir görüntü varsa,

-Gün içinde olan jeanlar ve çizme, ayakkabılar akşama doğru rahatsızlık veriyor ve sıkmaya

başlıyorsa,

-Bacaklarınızda eve gelince anlam veremediğiniz bir ağırlık varsa,

-Bacaklarınızı koyacak yer arıyorsanız,

-Bacaklarınızı yukarı kaldırma, soğuk suyla duş aldırma ihtiyacı mı hissediyorsunuz?

-Bacaklarınıza masaj ihtiyacı hissediyor, çocuklarınıza bacaklarınızı çiğnetiyor, elle vurarak sıkarak

rahatlamaya mı çalışıyorsanız,

-Gece kramplarınız varsa,

-Bacaklarınız yatakta huzursuz sürekli oynatma ihtiyacı mı hissediyorsunuz?

-Yolculuklarda bacağınız şişiyorsa

-Uzun süre sabit oturduğunuzda bacakta gerginlik, uyuşma, kımıldatma hissi, dolgunluk

hissediyorsanız,

-Bir yere çarpmadan veya hafif bir darbeyle kendiliğinden morluklar oluyorsa

-Özellikle sıcak havalarda daha çok olan kaşıntı varsa,

-Bacaklarınız sizi taşımıyor siz onları taşıyor gibi hissediyorsanız sizde de varis olabilir.

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