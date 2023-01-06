Solunum yolu virüsleriyle bitkilerle savaş: Virüs dövücü ebegümeci

Soğuk algınlığı, grip ve nezleden korunmak için ekinezya öneren uzmanlar, ebegümecinin içerisinde bulunan C vitamini ile güçlü bir antioksidan olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, boğaz için yatıştırıcı, kuru öksürük durumunda destek olabilecek, solunum sağlığının korunmasına yardımcı olan papatyayı önerirken, ıhlamurun ise ateşli durumlarda terlemeyi teşvik ettiği, kuru öksürükte rahatlatıcı ve göğüs yumuşatıcı etkisine dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaman, son günlerde solunum yolu virüslerinin pençesine düşerek, grip, soğuk algınlığı ya da kovid-19 'a yakalananlara, bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler önerdi. Dr. Kaman hangi bitkinin, hangi sağlık sorununa çözüm olabildiğine ilişkin şu bilgileri verdi:

EKİNEZYA GRİPTEN KORUR

İçinde bulunan polisakarit, glikoprotein bileşenleri, flavonoitleri ve kafeik asit türevleri gibi bileşenlerin bağışıklık sistemi üzerinde rolü olduğu ve soğuk algınlığında koruyucu olduğu deneysel ve klinik çalışmalarla gösterilmiştir. Bu nedenle soğuk algınlığı, grip ve nezleden korunmak için ekinezya çok önemlidir.

EBEGÜMECİ C VİMATİNİ İÇERİR

Ebegümeci içinde bulunan bol C vitamini ile güçlü antioksidan bir bitki olup kış hastalıklarında destek alınabilecek iyi bir tercihtir. Ebegümeci aynı zamanda göğsü yumuşatır, boğaz için faydalı, yatıştırıcı ve yumuşatıcı özelliği olan, çiçeklerinden yapılan çayların ses kısıklığına iyi geldiği bilinen ve sindirime yardımcı bitkidir.

MEYAN GÖĞSÜ YUMUŞATİR

Meyan bitkisi de bronşit gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarında göğüs yumuşatıcı ve ekspektoran olarak kullanılabilecek ve antiviral etkilerinden dolayı soğuk algınlığı ve gripte destek alınabilecek önemli bir tıbbi bitkidir.

ÖKSÜRÜĞE PAPATYAVE IHLAMUR

Boğazınız için yatıştırıcı, kuru öksürük durumunda size destek olabilecek, solunum sağlığının korunmasına yardımcı, bağışıklığı destekleyici bir başka bitki de papatyadır. Ihlamur çiçeklerinin ise vücudunuzun doğal savunmasına katkıda bulunduğu, sağlığın korunmasına yardımcı olduğu ve ateşli durumlarda terlemeyi teşvik ettiği, kuru öksürükte rahatlatıcı ve göğüs yumuşatıcı olduğu bilinmektedir.

ADAÇAYI İLE BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİR

Sonbahar ve kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bir başka tıbbi bitkinin ise adaçayı. Adaçayı boğaz ağrısını hafiflettiği, ağız ve boğaz yaralarına iyi geldiği bilinir. Ayrıca içeriğindeki ursolik asit sayesinde sindirim sorunlarına ve aşırı terlemeye yardımcıdır.

TARÇINLA ENFEKSİYONLARLA SAVAŞ

Tarçın ve zencefil de kışın favori bitkileri arasında. Tarçın yaygın enfeksiyonlara karşı savaşır. Tarçın gibi zencefil de bir kış çayı için iyi bir bitkidir. Sindirimi iyileştiren ve vücudu detoksifiye ettiği bilinen zencefil ayrıca soğuk algınlığı semptomlarını hafiflettiği için kışın favori bitkilerindendir.

NANE VE KEKİKLE BAŞ AĞRISINI HAFİFLET

Nane çayı ise tıkalı sinüslere iyi gelir. Baş ağrılarını hafifletir. İindeki mentol ise öksürük ve boğaz tahrişini yatıştırmaya yardımcıdır. Soğuk algınlığında destek alınabilecek bir bitkidir. Kekik, güçlü antioksidan özelliğe sahip, boğaz ağrısı, göğüs ağrısı ve öksürükleri hafiflettiği bilinen, antimikrobiyal etkisinden dolayı solunum yolu enfeksiyonlarında faydalanılabilecek bir bitkidir.