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Giriş Tarihi: 8.1.2023 14:57

Koltuk altındaki 1 kiloluk yağ bezesiyle 40 yıl yaşamış

Konya’da koltuk altında şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran 73 yaşındaki Salih Genç, yapılan ameliyat sonrasında 1 kilogramlık yağ bezesinden kurtuldu. Yaklaşık 40 yıldır bu şişlikle yaşadığını ve bugüne kadar ağrı hissetmediğini belirten Genç, yağ bezesinden kurtulduğu için mutlu olduğunu söyledi. Farabi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Cumbul ise, “Muayene ettiğimizde çok şaşırdık. Bu yağ bezesiyle yaklaşık 40 yıl yaşamış. Ameliyatımız başarılı geçti ve Salih amcamız bu rahatsızlığından kurtuldu” dedi.

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Koltuk altındaki 1 kiloluk yağ bezesiyle 40 yıl yaşamış

Konya'da yaşayan emekli Salih Genç, sağ koltuk altında şişlik olduğu ve son dönemlerde de ağrı yaptığı gerekçesiyle Farabi Hastanesine başvurdu. Burada yapılan muayene ve ultrason sonucunda koltukaltı bölgesinde büyük bir yağ bezesi olduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Salih Genç'in vücudundan 1 kilogram ağırlığında yağ bezesi çıkartıldı. Tedavileri tamamlanan Genç sağlıklı bir şekilde taburcu oldu.

'40 YILDIR BÖYLE YAŞAMIŞ'

Koltuk altındaki şişliğin yaklaşık 40 yıldır kendisinde olduğunu belirten Salih Genç yaşadıklarını anlattı. Genç, "Bu şişlik bende uzun zamandır var. Ancak bugüne kadar ağrısı, sancısı olmuyordu. Son zamanlarda ağrı yapınca hastaneye geldim. Ameliyattan sonra çıkan yağ bezesini görünce şok şaşırdım. Yıllarca bu beze ile yaşamışım. Bugüne kadar yürümemde veya hayatıma olumsuz etkisi olsaydı doktora başvururdum. Sağ olsunlar beni bu çileden kurtardılar" dedi.

'ÇIKAN YAĞ BEZESİ BİZİ DE ŞAŞIRTTI'

Farabi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Cumbul, "Salih Amcanın bu şikayeti yaklaşık 40 senedir mevcutmuş. Muayene ettiğimizde bizde şaşırdık. Ultrasonunu gerçekleştirdik. Daha sonra yağ bezesi tanısını koyduk ve ardından da ameliyat kararı aldık. Lokal anestezi ile o bölgeyi uyuşturarak 15 dakikalık bir işlem gerçekleştirip, ameliyatını başarılı bir şekilde tamamladık. 1 kilogram ağırlığında bir yağ bezesi çıkarttık. 40 senedir bu yağ bezesiyle yaşamış son dönemlerinde çok şiddetli ağrı olunca bize başvurmuş. Şuan içir herhangi bir problemi yok" ifadelerini kullandı.

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Koltuk altındaki 1 kiloluk yağ bezesiyle 40 yıl yaşamış
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