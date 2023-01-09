6 Aylık Bebek Gelişimi - Persentil Tablosuna Göre Kız ve Erkek 6 Aylık Bebek Kilosu ve Boyu Nasıl Olur, Kaç Kilo Olmalı?

6 aylık bebek gelişimi konusunda bilinmesi gereken birçok önemli detay bulunur. Bunlardan birisi 6 aylık bebek kilosu diğeri de bebeğin boyudur. Bunun yanında bu bebekler için kaç saatte bir beslenmeli konusu da önemlidir. 6 aylık bebeklerin beslenme periyodu son derece önemlidir. Bu dönemde bebeklerin belli miktarda büyüme kaydetmesi gerekir. Persentil tablosuna göre kız ve erkek 6 aylık bebek kilosu ve boyu kaç olmalı sorularının yanıtlarını yazımızdan okuyabilirsiniz. İşte 6 aylık bebek kilosu ve boyu kaç olmalı? sorusunun yanıtı...

6 Aylık Bebek Gelişimi Nasıl Olmalıdır?

6 aylık bebeklerin gelişimi boy ve kilo göz önünde bulundurularak takip edilir. Bu süreçte bebekler için persentil tablolarından yararlanılır. Bu tablolar yardımı ile bebeğin olması gereken ve olan değerleri detaylı olarak yer alır. Buna ek olarak bebeğin baş çevresi gibi farklı bölgelerinin büyüme oranları da bu tablolar üzerinden takip edilebilir. 6 aylık bebeklerde persentil tabloları kız ve erkek bebeklere göre ayrı hazırlanır. Çünkü her iki grubun da büyüme standartları farklıdır.

Buna göre 6 aylık bebek en düşük boyunun 59 cm olması gerekiyor. En yüksek boyun ise 72 cm olması önemlidir. Buna ek olarak en düşük kilo bu aylarda 5400 gram olurken en yüksek kilo 9250 gram olmak durumundadır. Bebeklerin gelişiminde beslenme periyodu ve uygun gıdalar en önemli yeri kapsar.

Bebekler için 6. ay bir geçiş aşaması gibi düşünülebilir. Bu güne kadar genelde belirli vitamin ve mineralleri içeren mamalarla beslenen bebekler bu dönemden sonra ek gıdaları tüketebilirler. Ancak anne sütü içmeye devam etmesi bebek için son derece önemlidir. Bebekler için katı yiyecekler verilecek ise bunların yalnızca ek gıda yani takviye olarak verilmesi gerektiği kesinlikle unutulmaması gereken bir konudur.

Bunun yanında katı gıdaları verirken mutlaka erken saatlerde vermeye özen gösterilmelidir. Bu şekilde günün ilerleyen saatlerinde bebek bu katı gıdayı daha kolay sindirebilir. Verilebilecek besinler meyve suyu ve püreler, sebze çorbaları ve yumurta önemlidir. Ancak bunları verirken bebeğin yutabileceği şekilde vermeniz önemlidir.

Persentil tablosu hem kız hem de erkek bebeklerin gelişim sürecinde takip edilen bir tablodur. Bu tablo üzerinden boy ve kilo takibi kolay şekilde yapılabiliyor. Tabloya göre ise 6 aylık bebeklerin boylarının 59 ile 72 cm arasında olması gerekiyor. Boy olarak ise 5400 ile 9250 gram arasında olması önemlidir.