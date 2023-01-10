30 dakikada kataraktan kurtulun

Göz lenslerindeki bozulma ile oluşan kataraktın belirtileri ise daha çok yaşın ilerlemesi ile ortaya çıktığını vurgulayan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Cahit Burke, "Belirtiler çoğunlukla yaşla beraber ortaya çıkıyor. Göz merceğinin bulanıklaşması gün geçtikçe artar ve bu durum çoğunlukla diğer kişiler tarafından fark edilir. Yaygın olarak, görüşün net olmaması, bulanıklaşması, dumanlı ve puslu olması belirtiler arasında yer alır. Katarakt; renklerin daha solgun, daha az keskin olmasına sebep olabilir. Gazete ve kitap okumak, televizyon izlemek, araç kullanmak güçleşir. Nadir olarak çift görme olabileceği gibi karanlıktaki sokak lambası ya da araç farı gibi güçlü ışık kaynaklarının etrafında hâle görülebilir" dedi.

Katarakttan tamamen kurtulmak için tek seçeneğin cerrahi müdahale olduğunu, gelişen teknoloji ile birlikte katarakt cerrahisinin kolaylıkla ve hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini de hatırlatan Uzm. Dr. Burke, "Ameliyatta gözün doğal merceği alınarak yerine suni mercek yerleştiriliyoruz. Göz çevresini, çoğunlukla lokal anestezi ile uyuşturarak küçük bir tünel kesinden bulanıklaşan göz merceğini çıkarıyoruz. Ardından göz içine yüksek kalitede yapay monofokal (tek odaklı) ya da multifokal (çok odaklı) mercek yerleştirilerek hastanın görme duyusunu geri kazanmasını sağlıyoruz. Operasyon yaklaşık yarım saat kadar sürüyor. Hastalar ilk günden itibaren gözünü kullanarak normal yaşantılarına geri dönebilmektedir" diye konuştu.