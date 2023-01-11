Andız Pekmezi Faydaları Nelerdir? Hangi Hastalıklara ve Neye İyi Gelir, Andız Pekmezi Ne İşe Yarar, Yararları Neler ve Nasıl Kullanılır?

Andız pekmezi denildiğinde akla ilk gelen yerlerden birisi Anamur'dur. Hatta bu bölgede, andız pekmezi faydaları üzerine bilimsel çalışmalar da yapılmıştır. Andız pekmezi nerede bulunur sorusunun yanıtı ilk olarak Anamur'dur ancak Türkiye'nin birçok noktasında satılık Andız Pekmezi mevcuttur. Peki, bugüne kadar bilinen bilgilere göre, andız pekmezi hangi hastalığa iyi gelir, nasıl kullanılır ve andız pekmezini şeker hastaları kullanabilir mi?

ANDIZ PEKMEZİ FAYDALARI NELERDİR?

Andız pekmezi Türkiye'ye hastır ve soğuk algınlığı, öksürük gibi solunum yolu sorunlarının yanında, iltihapların da baş düşmanıdır.

Herhangi bir hastalıktan kaynaklanan şiddetli öksürüğü önleyen andız pekmesi, hastaların boğazındaki yanma hissini gidererek balgamı da azaltmaktadır..

Ağız yaraları düzensiz beslenme ya da ağız içi tahrişten kaynaklanmaktadır. Andız pekmezi, ağız yaraları ve afta iyi gelir.

Henüz bilimsel bir çalışma ile kanıtlanmamış olsa da deneyen birçok insanın aktardığı tecrübelere göre andız pekmez saç dökülmelerini önlemektedir.

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Şifalı andız pekmezi; bronşit hastalığı ve faranjit hastalığı gibi sağlık sorunlarına iyi gelmektedir ve semptomlarını gözler görülür şekilde azaltmaktadır..

Andız pekmezi ayrıca bağırsak içerisinde oluşan parazitleri engeller Andız pekmezi basur ve ishal oluşumunun ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Toplumumuzda sık karşılaşılan sorunlardan birisi de idrar yollarında yaşanan problemlerdir, andız pekmezi idrar yollarında oluşan iltihapları temizlemekte etkili bir yiyecektir..

Yerel halk ve geleneksel inanışlara göre dikenlere ve çıbanlara karşı da andız pekmezi tavsiye edilir.

Kalp sağlığı ile mücadele açısından da önemli olan andız pekmezi, kalp sağlığını korumaya yardımcı olur ve damarların tıkanmasını engeller.

%100 doğal bir antioksidan olan andız pekmezi bu yönü ile saç köklerini güçlendirir.

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ANDIZ PEKMEZİ NASIL KULLANILIR?

Andız pekmezi nasıl tüketilir sorusu en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Her Sabah 1 kaşık olacak şekilde şifalı andız pekmezi tüketebilir veya bir bardak suyun içine 1 tatlı kaşığı andız pekmezi karıştırarak bu sağlıklı karışımı içebilirsiniz.

ANDIZ PEKMEZİNİ ŞEKER HASTALARI KULLANABİLİR Mİ?

Andız pekmezi lezzetli ve şifalıdır ancak aşırı tüketildiğinde fazla kiloya neden olabilmektedir. Ayrıca, kronik hastalığı olanların da andız pekmezini dikkatli tüketmelidir. Andız pekmezi tüketmek isteyen şeker hastalarının şiddetle bir uzmana başvurmaları tavsiye edilir. Andız pekmezi, yoğun bir pekmez olduğu için fazla tüketildiğinde mideyi rahatsız edebilir, şeker seviyelerini alt üst edebilir.

Andız pekmezi içerisinde, bebek sağlığını olumsuz etkileyebilecek rafine şeker ve herhangi bir katkı maddesi bulunmadığı için 7-8 aylık bebeklere bile yedirilebilir. Kemik gelişimini destekleyen andız pekmezinin, bebeklerin yanı sıra gelişme çağındaki çocuklar tarafından da tüketilmesi tavsiye edilir.