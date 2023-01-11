Azgın Teke Otu zor iklim şartlarında bile kolaylıkla yetiştirilebilen bir bitki olan azgın teke otu, otsu çiçekli bitkiler arasında yerini alıyor. Bilimsel adı epimedium olan azgın teke otu kapalı tohumlular bitkilerindendir. Yabancı kaynaklarda kırk farklı isme sahip olan azgın teke otu, insan sağlığı için en yararlı bitkiler arasındadır. Azgın teke otu hakkındaki soruların tüm cevapları bu yazımızda.

AZGIN TEKE OTU FAYDALARI NELERDİR?

Azgın teke otu yararları saymakla bitmiyor. Görüntüsünün güzelliğiyle de herkesi büyülemeye yeten azgın teke otu ne işe yarar? Gelin bu nadide bitkinin faydalarını hep birlikte inceleyelim.

Azgın teke otu cinsel sorunlarla baş etme konusunda önemli rol oynar. Kadınlar için güçlü bir afrodizyak olan azgın teke otu, erkekler için iktidarsızlık problemi için çare niteliğindedir. Cinsel işlevsizlik ve isteksizliğe karşı son derece iyi gelen azgın teke otu ile cinsel hayat kalitesi rahatlıkla arttırılabilir.

Kadınların menapoz dönemlerini daha rahat atlatmalarını sağlayan azgın teke otu, bu dönemde oluşan kemik kaybını en aza indirgiyor.

Azgın teke otu, erkeklerde sperm üretiminin artmasına yardımcı oluyor.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.

Azgın teke otu bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek verir.

AIDS hastalığı için son derece koruyucu sahip olan azgın teke otu, bu hastalığa karşı önlem almak için kullanılıyor.

Yüksek tansiyona iyi gelen azgın teke otu, tansiyonun çıkması durumunda normale dönmesi için yardımcı oluyor.

Eklem ağrıları için oldukça faydalı olan azgın teke otu, düzenli olarak tüketildiğinde kemik güçlendirici etkiye de sahiptir.

Azgın teke otu hafıza güçlendirici etkisiyle de öne çıkıyor. Hafıza kaybına iyi geldiği bilinen azgın teke otu, hafızaya olumlu etkiler yaratıyor, unutkanlık gibi sorunlarla baş etmeye yardımcı oluyor.

Azgın teke otu, içeriğinde bulunan rahatlatıcı maddeler sebebiyle stres ve sinire iyi geliyor, gerginliği alıyor. Çoğunlukla depresyon tedavisinde azgın teke otu çayı içilmesi tavsiye ediliyor.

Ölçülü kullanılması durumunda uykusuzluk tedavisi için de azgın teke otu çayı önerilmektedir.

Azgın teke otu, vücuttaki kan akışını düzenlemesi nedeniyle cilt ve saç için oldukça faydalıdır. Cildin canlı ve parlak olmasını sağlayan azgın teke otu, saç dökülmesine karşı da son derece iyi geliyor.

AZGIN TEKE OTU NASIL KULLANILIR?

Azgın teke otunun genellikle iki farklı şekilde kullanımı bulunuyor. Yapraklarının kurutulup çay olarak tüketilmesi en yaygın kullanım biçimlerinden biridir. Azgın teke otu, kurutulmasının ardından havanda dövülerek toz haline getirdikten sonra pekmez veya çam balıyla tüketilmesi de birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

İlaç sektöründe de sıklıkla kullanılan azgın teke otunun birçok bitkisel ilaçları bulunuyor. Azgın teke otu içeren ilaçları kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmalı ve doz tavsiyesi almanız gerekiyor. Aksi takdirde azgın teke otunun yan etkileriyle karşılaşabilirsiniz.

AZGIN TEKE OTU NEREDE YETİŞİR?

Azgın teke otu Türkiye'de Artvin ilinin Borçka ilçesinde yetiştirilmektedir. Ayrıca Belgrad ormanlarında da yetiştiği görülen azgın teke otu, Çin, Japonya ve ABD'de de yetiştiriliyor.

Azgın teke otu, genelde humuslu topraklar, yarı gölgeli ve nemli alanlarda bulunuyor. Birçok türü bulunan azgın teke otu, güzel görüntüsü nedeniyle Japonya'da bahçecilik alanında sıklıkla kullanılıyor.