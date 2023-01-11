Havuç suyunun saymakla bitmeyecek faydaları vardır. Bu nedenle bu kadar zengin olan bir besini sık sık tüketmemiz gerekmektedir. Ancak bu besin genel olarak yemeklere ve salatalara katılarak kullanılır. Akciğer kanserinden kalp krizine, kronik baş ağrısından Alzheimera kadar önleyici etkileri bulunan havuç suyu nasıl sıkılır? Havuç suyu yapılırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte havuç suyu faydaları...

HAVUCUN SUYU FAYDALARI

Mide ve yemek borusunda yanmaya iyi gelir. Böyle bir probleminiz varsa tüketmeniz gerekir.

Unutkanlığınız var ise mutlaka havuç suyunun mucizelerinden faydalanmalısınız.

Kronik baş ağrısına, Migrene ve Alzheimer'a karşıdır.

Algılamayı güçlendirir.

Deri kanseri ve akciğer kanserini önler.

Kalp krizini önleyici, hareketli sperm sayısını arttırıcı, sperm oluşum yollarını ve sperm kanallarını açıcıdır.

İktidarsızlığa çözüm getirici ve önleyicidir.

Hamile bayanlarda amnisyon sıvısı arttırır.

Akciğer ve deri kanserini önler.

HAVUÇ SUYU NASIL SIKILIR?

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan havuç suyu kürü;

3 ay boyunca her gün akşam yemeğinden 2 saat sonra taze sıkılmış 1 bardak havuç suyu içilmelidir. 3 ay tamamlandıktan sonra haftada en fazla 2-3 defa tekrarlayın. Akşam yemeklerinden 2 saat sonra 1 bardak havuç suyu içmek alışkanlık haline getirilmelidir. Bundan sonra 6 ayda bir, 1 ay boyunca uygulanabilir.

Havuç suyunu içtikten sonra üzerine başka bir şey tüketilmemelidir. Taze hazırlanmalıdır. Şeker hastaları için havuç kürü önerilmemektedir.

HAVUÇ ZAYIFLATIR MI?

Havuç kalorisi oldukça azdır. Bu nedenle aç kalmadan zayıflamak için ideal bir besindir. Uzun süre tok tutarak acıkmanızı engelleyebilir.

HAVUÇ KAÇ KALORİDİR?

1 küçük havuç / 25 gram 10 kalori

1 orta boy havuç / 40 gram 16 kalori

1 büyük boy havuç / 100 gram 41 kalori

Havuç, lif oranının yüksek olması nedeniyle bağırsakları çalıştırır ve kabızlığı önler.