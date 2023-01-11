Bahar mevsimlerinde çok fazla tüketilen karadut yüksek kromozomlu meyvelerdendir. Birçok hastalığın tedavisinde takviye olarak tüketilen bu meyve sindirim sorunlarından ağız içinde çıkan aftlara kadar çok fazla hastalığa iyi gelir. Karadutun faydaları hakkında tüm bilmeniz gerekenler…

Karadutta Hangi Vitaminler Var?

Karadut içerdiği vitaminler ve mineraller bakımından son derece zengindir. Lezzetli bir meyve olmasının yanında zengin vitamin deposu olması daha fazla tüketilmesinde etkilidir. Karadut C, E ve K vitaminleri bakımından son derece zengin bir yapıya sahiptir. Bunların yanında bakır, mangan, magnezyum, çinko, beta karoten, selenyum açısından da oldukça zengindir.

Karadut Faydaları Nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren karadut birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Kolesterol içermeyen karadut özgü faydaları için şunları söylemek mümkündür:

Hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur.

Hastalıklarla daha iyi mücadele edebilmenize destek verir.

Yaşlanmayı azaltır ve cildin güzelleşmesine yardımcı olur.

Antioksidan içeriği sayesinde kanserin etkilerini azaltır.

Kolesterole karşı oldukça etkilidir.

Kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Yüksek bir besin değeri olan karadut düzenli tüketilmesi gereken bir meyvedir. Karadutu meyve olarak tüketebileceğiniz gibi özünü çıkararak da kullanabilirsiniz.

Karadut Ne Kadar Tüketilmeli?

Karadut tüketiminde ölçü son derece önemlidir. Fazla tüketimi birtakım yan etkiler yaşamanıza neden olabilir. Herhangi bir hastalığınız yok ise günde bir su bardağı kadar karadut tüketmenizde bir sakınca yoktur. Bir avuç kuru dut da tüketebilirsiniz. Ancak karadut glisemik indeksi yüksek olduğundan kan şekerinizin yükselmesine neden olabilirsiniz. Bu nedenle de diyabet hastaları ile kilo problemi bulunan kişilerin kullanımda dikkat etmeleri gerekir. Karadut özü ne zaman içilmeli sorusuna ise net bir zamanı yoktur şeklinde yanıt verilebilir. Ciddi bir rahatsızlığınız yok ise günde bir bardak içebilirsiniz.