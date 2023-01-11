Keten Tohumu Faydaları Nelerdir? Çiğ Keten Tohumu Hangi Hastalıklara ve Neye İyi Gelir, Ne İşe Yarar?

Asya ve Mısır'da fazlaca tüketilen keten tohumu faydaları oldukça fazladır ve lif, antioksidan, yağlar bakımından zengindir. Son yıllarda diyet listelerinde de yer alan keten tohumu özellikle formunu korumak isteyenlerin başvurduğu doğal yollardan biri oluyor. Günümüzde farklı versiyonlarıyla çok daha kolay ulaşılabilen keten tohumu kanser önleyici özelliğiyle de dikkat çekiyor. Kış aylarında bitki çayı olarak da tüketilebilecek keten tohumun en dikkat çeken faydalarını sizler için derledik.

Çiğ Keten Tohumunun Faydaları Nelerdir?

İçeriğinde bol miktarda B ve E vitamini içeren keten tohumu aynı zamanda demir, potasyum ve magnezyum açısından zengindir. Farklı şekillerde tüketilebilen keten tohumu şu alanlarda işe yarar:

Yüksek lifli bir tohum olduğu için tok tutma özelliği vardır. Bu sebeple diyet listelerinde bulunması faydalıdır.

Kemik sağlığının güçlenmesine etki eder.

Kan şekerini dengeleme gibi bir özelliği vardır.

Meme kanseri riskini ortadan kaldırır.

Kötü kolesterolün dengelenmesinde olumlu etkileri vardır.

Bağırsakların sağlıklı çalışmasında etkilidir.

Kabızlık, hazımsızlık gibi sindirim sorunlarının önüne geçer.

İltihaplı dokuların iyileşmesinde etkili olduğu gibi sivilce, akne gibi cilt sorunlarını ortadan kaldırır.

Sinir dokuların gelişmesinde ve sağlıklı işleyişinde etkilidir.

Omega 3 ve B12 vitamini açısından zengindir. Bu nedenle vejetaryen beslenen kişilerin öğünleri açısından faydalıdır.

Cildin sağlıklı bir görünüme kavuşmasında etkilidir.

Kış aylarında sıkça rastlanan soğuk algınlığında tedavi edici doğal bir yöntemdir.

Tansiyon ve şeker hastalığı bulunan kişilerin tedavilerine olumlu etki eder.

Kan basıncının dengelenmesini sağlar.

Menopoz döneminde yaşanan olumsuz durumların etkilerini azaltır.

Kadınların regli dönemindeki düzeninin sağlanmasında etkilidir.

Saç canlılığı ve sağlıklı görünüm için olumlu etkileri vardır.

Beyin gelişiminde faydalı tohumlardandır.

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlar.

Keten Tohumu Nasıl Tüketilir?

Son günlerde birçok insanın tüketmek istediği keten tohumu kapsül, hap, içecek gibi çeşitli versiyonlarıyla karşınıza çıkabilir. Her ne kadar doğal olsa da bu şekilde tüketmek yerine direkt tohum haliyle yemeniz faydalı olacaktır. Sağlıklı bir yaşam biçimini benimseyen kişilerin en çok tercih ettiği keten tohumu tüketim şekilleri şu şekildedir: