Keten Tohumu Faydaları Nelerdir? Çiğ Keten Tohumu Hangi Hastalıklara ve Neye İyi Gelir, Ne İşe Yarar?

Asya ve Mısır'da fazlaca tüketilen keten tohumu faydaları oldukça fazladır ve lif, antioksidan, yağlar bakımından zengindir. Son yıllarda diyet listelerinde de yer alan keten tohumu özellikle formunu korumak isteyenlerin başvurduğu doğal yollardan biri oluyor. Günümüzde farklı versiyonlarıyla çok daha kolay ulaşılabilen keten tohumu kanser önleyici özelliğiyle de dikkat çekiyor. Kış aylarında bitki çayı olarak da tüketilebilecek keten tohumun en dikkat çeken faydalarını sizler için derledik.
Çiğ Keten Tohumunun Faydaları Nelerdir?
İçeriğinde bol miktarda B ve E vitamini içeren keten tohumu aynı zamanda demir, potasyum ve magnezyum açısından zengindir. Farklı şekillerde tüketilebilen keten tohumu şu alanlarda işe yarar:
- Yüksek lifli bir tohum olduğu için tok tutma özelliği vardır. Bu sebeple diyet listelerinde bulunması faydalıdır.
- Kemik sağlığının güçlenmesine etki eder.
- Kan şekerini dengeleme gibi bir özelliği vardır.
- Meme kanseri riskini ortadan kaldırır.
- Kötü kolesterolün dengelenmesinde olumlu etkileri vardır.
- Bağırsakların sağlıklı çalışmasında etkilidir.
- Kabızlık, hazımsızlık gibi sindirim sorunlarının önüne geçer.
- İltihaplı dokuların iyileşmesinde etkili olduğu gibi sivilce, akne gibi cilt sorunlarını ortadan kaldırır.
- Sinir dokuların gelişmesinde ve sağlıklı işleyişinde etkilidir.
- Omega 3 ve B12 vitamini açısından zengindir. Bu nedenle vejetaryen beslenen kişilerin öğünleri açısından faydalıdır.
- Cildin sağlıklı bir görünüme kavuşmasında etkilidir.
- Kış aylarında sıkça rastlanan soğuk algınlığında tedavi edici doğal bir yöntemdir.
- Tansiyon ve şeker hastalığı bulunan kişilerin tedavilerine olumlu etki eder.
- Kan basıncının dengelenmesini sağlar.
- Menopoz döneminde yaşanan olumsuz durumların etkilerini azaltır.
- Kadınların regli dönemindeki düzeninin sağlanmasında etkilidir.
- Saç canlılığı ve sağlıklı görünüm için olumlu etkileri vardır.
- Beyin gelişiminde faydalı tohumlardandır.
- Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlar.
Keten Tohumu Nasıl Tüketilir?
Son günlerde birçok insanın tüketmek istediği keten tohumu kapsül, hap, içecek gibi çeşitli versiyonlarıyla karşınıza çıkabilir. Her ne kadar doğal olsa da bu şekilde tüketmek yerine direkt tohum haliyle yemeniz faydalı olacaktır. Sağlıklı bir yaşam biçimini benimseyen kişilerin en çok tercih ettiği keten tohumu tüketim şekilleri şu şekildedir:
- Yoğurtla birlikte tüketim: Keten tohumunun en bilindik tüketim şekli yoğurtla birlikte yenmesidir. İster tohum haliyle ister toz hale getirilmiş şekliyle bir kase yoğurda 1 tatlı kaşığı ilave ederek yenilebilir. Özellikle öğünlerden yarım saat önce ya da ara öğünlerde tüketildiği takdirde tokluk hissi yaratır.
- Sıcak ya da soğuk suyla tüketilmesi: Keten tohumu bir su bardağı sıcak su içerisine atılarak 10 dakika bekletilebilir. Bu bekleme süresinin sonunda ılık olarak tüketilir. Bu karışım ayrıca boğaz ağrısı, öksürük gibi durumları da engeller. Eğer soğuk suyla tüketmek isterseniz bekleme süresi 2 saat olmalıdır. İki saatin sonunda direkt içilebilir.
- Meyve ve salata tabaklarında: Besleyici özelliği bulunduğu için meyve ya da salataların içerisine 1 tatlı kaşığı atılarak tüketilebilir. Eğer tohum haliyle tüketemiyorsanız blenderdan çekip toz hale getirebilirsiniz.
- Kek, ekmek ya da atıştırmalık yapımında: Keten tohumu besleyici özelliği bulunan bir tohum olduğu için çeşitli tariflerde yer verilir. Eğer bu şekilde bir tarifte kullanmak isterseniz karşınıza genellikle atıştırmalık, kek ya da ekmek tarifleri çıkacaktır.
- Smoothie yapımında: Farklı bir içecek olarak keten tohumunu kullanmak isterseniz bir adet muz, iki kaşık yoğurt, bir kaşık keten tohumu, bir miktar tarçın ve zencefil tohumunu blenderdan geçirin. İçerisine yeterli miktarda laktozsuz süt ekleyin ve soğuk olarak tüketin.