Melisa Çayı Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar? Melisa Çayı Nasıl Demlenir, Hangi Hastalıklara ve Neye İyi Gelir?

Batı Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa'nın belirli bölgelerinde yetişebilen melisa, nanegiller ailesine ait bir ottur. Alternatif tıpta çeşitli rahatsızlıklar için başvurulan melisa otu genellikle çayı demlenilerek tüketilir. Rahatlatıcı etkisi sebebiyle yorgunluğa iyi gelen bu özel çay öte yandan yoga ve meditasyon gibi zihnin boşaltılması gereken anlarda da tercih edilebilir. Aşırıya kaçmadan tüketilebilecek melisa çayı hakkında merak edilen tüm detaylara içeriğimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Melisa Çayı Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir?

Sakinleştirme ve rahatlık hissi vermesi nedeniyle birçok kişinin keyifle içtiği melisa çayı A ve C vitaminlerini içeren otlardan biridir. Öte yandan folik asit, kalsiyum, demir, potasyum, çinko ve lif açısından zengindir. Hal böyle olunca düzenli tüketilmesinde bir sakınca bulunmayan melisa çayı öncelikle gevşemek ve daha sakin bir ruh haline bürünmek için tüketilir. Bu faydası dışında düzenli tüketildiğinde sağlayacağı olumlu etkiler şunlardır:

Şiddetli gaz sancısında ağrı kesici etkisi vardır.

Uyku öncesi tüketildiğinde uykuya geçiş sürecini kolaylaştırır.

Regl dönemine bağlı olan ağrı, sancı ve ruh dengesizliklerine iyi gelir.

Zengin içeriği nedeniyle bağışıklık sistemine olumlu etkileri vardır.

Egzama ve sivilce gibi cilt sorunlarıyla mücadele eder.

Dikkat dağınıklığı sorunlarının önüne geçer.

Hafızayı güçlendirme konusunda etkilidir.

Antiseptik özelliği nedeniyle çeşitli iltihaplanmalarla savaşır

Düzenli tüketildiği zaman cilt sağlığını olumlu yönde etkiler.

Melisa Çayı Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Aktarlar ya da marketlerden kolayca temin edebileceğiniz melisa çayı Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde yetişen hoş bitkilerdendir. Basit bir demleme yönteminin ardından tüketilebilen melisa çayı şu rahatsızlıklara iyi gelir:

Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi rahatsızlıkların daha kolay atlatılmasını sağlar.

Sindirim ve boşaltım sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Alzheimer gibi tedavisi bulunmayan rahatsızlıklara yakalanma riskini minimum düzeye indirir.

Kalp ve damar sağlığı açısından olumlu etkileri bulunan bitkilerdendir.

Yüksek tansiyon sorunu yaşayan kişilerin tansiyon dengesini sağlar.

Kızarıklık ve kaşıntı gibi rahatsızlıkların etkisini ortadan kaldırır.

Sinek ve böcek ısırıklarında söz konusu bölgelere uygulanabilir.

Cilt lekelerinin azalmasına katkı sağlar.

Mide bulantısının etkilerini yavaşlatır.

Mikrop öldürücü özelliği bulunur.

Melisa Çayı Nasıl Demlenir?

Kurutulmuş olarak küçük paketlerde satılan melisa çayı aynı zamanda poşet çay olarak da alınabilir. Ancak daha etkili ve faydalı olmasını bekliyorsanız poşet çay yerine kurutulmuş haline tercih etmekte fayda var. Melisa çayını demlemek için 1 su bardağı suyu kaynatmaya başlayın. Su kaynadıktan sonra ocağı kapatarak içerisine 1 tatlı kaşığı melisa otu atabilirsiniz. Maksimum 10 dakika demlenmeye bıraktığınız melisa çayını süzdükten sonra ılık olarak tüketebilirsiniz. Şekersiz olarak içilmesi daha etkili olacaktır.

Bilinen bir zararı bulunmayan melisa çayı günde en fazla 2 bardak tüketilebilecek bitkisel çaylardan biridir. Hamile ve emziren kadınların mutlaka doktoruna danışarak tüketmesi gereken melisa çayı fazla tüketildiğinde mide bulantısı gibi sorunlara neden olabilir. Öte yandan kalıtsal hastalıklar nedeniyle düzenli ilaç kullanan kişilerin mutlaka doktoruyla görüşmesi ve sonrasında tüketmesinde fayda var.