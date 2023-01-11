Protein, mineraller ve B vitamini açısından yoğun bir içeriğe sahip olan ton balığı, güçsüz bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlarken, hafızayı da güçlendirmektedir. Düşük kalorisi ve zengin içeriği sayesinde kilo vermek isteyen kişiler tarafından sıkça tüketilmektedir. Ton balığının faydaları ve kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi yazımızın devamında yer almaktadır.
Ton balığının tüketimi kişinin kişisel tercihine göre değişmektedir. Konserve halindeki ton balığı direkt olarak servis edilerek tüketilebileceği gibi pişirilerek de tüketilebilmektedir. Bu tercih ton balığının nasıl servis edileceği ile de alakalıdır. Bir yemeğin içinde o mi yoksa üstünde mi kullanılacağı konserve ton balığının pişirilip pişirilmemesini etkilemektedir.
Ton balığı sağlık açısından önemli bir besin kaynağıdır. Barındırdığı vitamin ve mineraller ile vücudun ihtiyacı olan çoğu şeyi sağlamaktadır. Uzmanlar tarafından da tüketilmesi önerilen ton balığı haftada en fazla 3 defa tüketilebileceği söylenmektedir. Tüketim miktarı yetişkin ve çocuk arasında farklılık gösterebilmektedir.
Yetişkinler için haftada en fazla 3 defa tüketilebilmektedir. Kadınlar için 176 gram erkekler için 226 gram tüketilmesi en sağlıklı olanıdır. Çocuklar için daha azalmaktadır. 6 yaş altı çocuklar 85 gram, 6 ila 12 yaş arasındaki çocuklar 127 gram tüketimi en ideal ve sağlıklı olanıdır.
Ton balığının sağlıklı olup olmadığı hakkındaki senelerden beri süregelen tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. Bir kısım içinde barındırdığı tu oranı ve cıva yüzünden zararlı olduğunu savunurken bir kısımda zengin protein, omega-3 ve B vitamininin en fazla yer aldığı besin olması açısından sağlıklı oluğunu savunmaktadır.
Bu durumu kısaca özetlemek gerekirse ton balığı, kararında tüketildiği zaman sağlıklı bir besindir. Aşırı tüketimi durumunda rahatsızlıklar oluşabilmektedir. Bu sebeple uzmanların tavsiye ettiği miktarda aşırıya kaçmadan tüketmek önemlidir.
Ton balığı tüketimi vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok vitamin ve minerali yanı anda almaktadır. Bu nedenlerde oldukça faydalıdır. Sağlık açısından haftada en az 2 defa tüketilmesi gereken ton balığının faydaları aşağıda verildiği gibidir:
Ton balığının sağlığı içinde barındırdığı vitamin ve minerallerden gelmektedir. bu vitamin ve mineraller şunlardır: