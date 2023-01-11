Protein, mineraller ve B vitamini açısından yoğun bir içeriğe sahip olan ton balığı, güçsüz bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlarken, hafızayı da güçlendirmektedir. Düşük kalorisi ve zengin içeriği sayesinde kilo vermek isteyen kişiler tarafından sıkça tüketilmektedir. Ton balığının faydaları ve kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi yazımızın devamında yer almaktadır.

Konserve Ton Balığı Pişirilir Mi?

Ton balığının tüketimi kişinin kişisel tercihine göre değişmektedir. Konserve halindeki ton balığı direkt olarak servis edilerek tüketilebileceği gibi pişirilerek de tüketilebilmektedir. Bu tercih ton balığının nasıl servis edileceği ile de alakalıdır. Bir yemeğin içinde o mi yoksa üstünde mi kullanılacağı konserve ton balığının pişirilip pişirilmemesini etkilemektedir.

Ton Balığı Hangi Sıklıkla Yenmeli?

Ton balığı sağlık açısından önemli bir besin kaynağıdır. Barındırdığı vitamin ve mineraller ile vücudun ihtiyacı olan çoğu şeyi sağlamaktadır. Uzmanlar tarafından da tüketilmesi önerilen ton balığı haftada en fazla 3 defa tüketilebileceği söylenmektedir. Tüketim miktarı yetişkin ve çocuk arasında farklılık gösterebilmektedir.

Yetişkinler için haftada en fazla 3 defa tüketilebilmektedir. Kadınlar için 176 gram erkekler için 226 gram tüketilmesi en sağlıklı olanıdır. Çocuklar için daha azalmaktadır. 6 yaş altı çocuklar 85 gram, 6 ila 12 yaş arasındaki çocuklar 127 gram tüketimi en ideal ve sağlıklı olanıdır.

Ton Balığı Sağlıklı Mı?

Ton balığının sağlıklı olup olmadığı hakkındaki senelerden beri süregelen tartışmalar günümüzde de devam etmektedir. Bir kısım içinde barındırdığı tu oranı ve cıva yüzünden zararlı olduğunu savunurken bir kısımda zengin protein, omega-3 ve B vitamininin en fazla yer aldığı besin olması açısından sağlıklı oluğunu savunmaktadır.

Bu durumu kısaca özetlemek gerekirse ton balığı, kararında tüketildiği zaman sağlıklı bir besindir. Aşırı tüketimi durumunda rahatsızlıklar oluşabilmektedir. Bu sebeple uzmanların tavsiye ettiği miktarda aşırıya kaçmadan tüketmek önemlidir.

Ton Balığı Faydaları Nelerdir?

Ton balığı tüketimi vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok vitamin ve minerali yanı anda almaktadır. Bu nedenlerde oldukça faydalıdır. Sağlık açısından haftada en az 2 defa tüketilmesi gereken ton balığının faydaları aşağıda verildiği gibidir:

Ton balığı kanın pıhtılaşmasını önleyerek kanın pıhtılaşmasından doğacak felç durumunun önüne geçer.

Protein değeri yüksek bir besin olması nedeni ile kan basıncını düzenlemektedir. Böylece hipertansiyona iyi gelerek tansiyonun normal değerlerini korumasına yardımcı olmaktadır.

İçerisinde barındırdığı antioksidanlar yardımı ile kansere karşı koruma sağlamaktadır. Özellikle kolon, böbrek ve meme kanseri riskini en aza indirmektedir.

Alzheimer riskini azaltır ve beyin damarlarını güçlendirir.

Sinir sistemine karşı da önemli bir etkisi bulunmaktadır. İştah ve duygu durumunu dengeler. Anksiyete ve depresyona karşı sinir sistemini korur.

İçerisinde yer alan D vitamini sayesinde cilt sağlığına da faydası bulunmaktadır. Cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. Aynı zamanda cildin nem dengesinin korunmasını da sağlamaktadır.

Saçların sağlıklı ve daha hızlı uzamasına da yardımcı olmaktadır.

İyi ve kötü kolesterolün dengelenmesini sağlamaktadır.

Ton Balığında Hangi Vitaminler Var?

Ton balığının sağlığı içinde barındırdığı vitamin ve minerallerden gelmektedir. bu vitamin ve mineraller şunlardır: