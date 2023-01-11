Toz zencefil kullanım açısından farklı yöntemleri olan bir baharat türüdür. Yemeklerde kullanımı en çok bilinen yönü olsa da toz zencefilden çay da yapılmaktadır. Kış aylarında ve özellikle de hastalık durumlarında çayı sıkça kullanılan toz zencefil hakkında daha fazla bilgi için yazının devamını okuyabilirsiniz.

Toz Zencefil Faydaları Nelerdir?

Hastalıkların bir numaralı savaşçısı olan toz zencefil sağlık açısından oldukça faydalıdır. Bu faydasından dolayı modern tıp yöntemlerinde oldukça sık kullanılmaktadır. Toz zencefilin faydalarına bakacak olursak şu şekildedir:

Ağrı kesici özelliğine sahip olan toz zencefil; regl ağrısı, baş ağrısı, eklem ağrıları gibi tüm ağrılara iyi gelmektedir.

İçerisinde bulunan mineraller sayesinde bağırsak sistemini destekler ve ishal problemine iyi gelmektedir.

Mevsimsel rahatsızlıklara karşı bağışıklık sistemini destekleyen yapısı sayesinde grip, nezle, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların çabuk atlatılmasını sağlar. Aynı zamanda mevsimsel rahatsızlıklara karışı da koruyucu bir faktörü bulunmaktadır.

Sindirim sistemini destekleyen toz zencefil, mide rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Mide bulantısını kesmede etkili olan zencefil yanma hissini de ortadan kaldırmaktadır.

Kemoterapi sırasında oluşan yan etkilerin hafifleyip giderilmesinde etkili bir besindir.

Mide krampları ya da vücutta oluşan kas kramplarına iyi gelmektedir.

Safra kesesi rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

Kolon kanserine tedavisinde kullanılan doğal bir ilaçtır.

Kabızlık problemlerine iyi gelmektedir.

Boğaz enfeksiyonlarını giderir.

Kuru öksürüğe iyi gelmektedir.

Genel vücut sağlığı açısından iyi bir besin kaynağıdır. Vücuttaki enfeksiyonların giderilmesi konusunda etkilidir.

Kalp ve damar sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Kanın pıhtılaşmamasını sağlar.

Kan şekeri seviyesini korur.

Kolesterole iyi gelmektedir. İyi ve kötü kolesterol dengesini korumaktadır.

İyi bir antioksidan kaynağıdır.

Diyabet rahatsızlığına karşı da oldukça faydalıdır.

Toz Zencefil Nasıl Kullanılır?

Bitki olan zencefilin nasıl kullanılacağı konusunda bilgi sahibiyiz. Peki toz zencefil nasıl kullanılır? Toz zencefilin kullanımı oldukça basittir. Kullanım durumuna göre farklılıkları bulunmaktadır. Yemeklerde baharat olarak kullanılacaksa normal bir baharat gibi kullanılmaktadır.

Yemeklerde kullanılırken ölçüsüne dikkat edilmesinde fayda vardır, aksi takdirde yoğun olan zencefil tadı yemeğin lezzetini bozacaktır. Bir diğer kullanımı ise çay olarak kullanılmaktadır. Toz zencefil ile ekmek yapmak mümkündür. Soslarda ve salatalarda da toz zencefil kullanıldığı görülmektedir.

Toz Zencefil Çayı Nasıl Yapılır?

Toz zencefil çay olarak da tüketilebilmektedir. Kıvamında bir zencefil çayı yapmak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

İlk olarak zencefilin keskin ve acı bir tadı olduğu için konulacak olan zencefil miktarına dikkat edilmelidir.

Bir bardak zencefil çayı için bir çay kaşığı toz zencefil eklenmelidir.

Kaynamış suyun içerisine 1 çay kaşığı toz zencefil eklenir.

Ardından demlenmesi için 5 dk beklenir.

Acı tadı bastırmak için isterseniz bal ve limon eklenebilmektedir. Ardından içim için hazırdır.

Zencefil çayını daha çok sade içilmesi önerilmektedir.

Toz Zencefil Nasıl Tüketilir?

Toz zencefil tüketimi iki farklı şekilde olmaktadır. Bunlardan ilki çay olarak yapılıp tüketimidir. İkinci tüketim şekli olarak da yemeklerin içinde baharat olarak kullanılmaktadır. Zencefilden tatlı ve ekmek de yapılabilmektedir. Her ne alanda kullanmak istiyorsanız toz zencefil size her alanda eşlik edecektir.

Toz Zencefil Çayının Faydaları Nelerdir?

Zencefilin faydaları saymakla bitmeyecek kadar çok olup, toz zencefil çayının faydaları ise şu şekildedir:

Hazımsızlığa iyi gelmektedir.

Mevsimsel grip ve soğuk algınlığına karşı etkili bir besin kaynağıdır.

Kramp ve ağrılara iyi gelmektedir.

Mide bulantısına karşı etkilidir. Özellikle seyahatlerde midesi bulananlar için seyahat öncesi tüketmeleri önerilmektedir.

Sinir sistemini rahatlatır. Bu yüzden stres ve kaygıya iyi gelmektedir.

Hamilelikte düşük yapma riskini azaltmaktadır.

Kan sulandırıcı özelliği bulunmaktadır. Böylece kanın pıhtılaşmasının önüne geçmektedir.

İçerisinde bulunan C vitamini ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Kabızlık sorununa iyi gelmektedir.

Toz Zencefil Nasıl İçilir?

Toz zencefil genellikle çay olarak tüketilmektedir. Toz zencefil çay yapımı için farklı tarifler bulunsa da en basiti, kaynar suyun içine bir çay kaşığı toz zencefil atılıp 5-6 dk bekletilerek yapılanıdır. Farklı bir tarifi bulunmamaktadır. Zencefilin keskin tadını bastırmak için içerisine bal ve limon atılması genellikle tavsiye edilmektedir.

Toz Zencefil Zayıflatır Mı?

Toz zencefilin metabolizmayı hızlandırma gibi bir etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle zayıflamak isteyen kişiler tarafından tercih edilme sıklığı oldukça fazladır. Doğru bir beslenme programı ile kullanılması durumunda toz zencefilin zayıflatma özelliği de bulunmaktadır.