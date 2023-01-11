Trabzon hurması, içerdiği vitaminler bakımından kış aylarının en sağlıklı meyveleri arasında yer almaktadır. C vitamini açısından zengin olan hurma mevsimsel gribe karşı etkili bir yiyecektir. Kurutularak kullanımı daha yaygındır ve daha uzun süre tüketilebilmektedir. Trabzon hurması ile ilgili detaylı bilgi edinmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Trabzon Hurmasının Faydaları Nelerdir?

Vitamin ve mineral bakımından zengin olan Trabzon hurmasının faydaları şu şekildedir:

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan Trabzon hurması kansere karşı koruyucu işleve sahiptir.

Bağışıklık sistemini destekler ve hastalıklara karşı ekstra bir koruma sağlar.

Vücudun enerji ihtiyacını karşılamaktadır.

Metabolizmayı güçlendirmektedir.

Yorgunluk, stres ve bitkinliğe karşı iyi gelmektedir.

İçerisinde bulunan A vitamini ve protein sayesinde vücudun daha dirençli olmasına katkı sağlamaktadır.

İçerisinde bulunan A vitamini aynı zamanda göz salığını olumlu olarak etkilemektedir.

İçerisinde yer alan C vitamini sayesinde enfeksiyonlara karşı direnç sağlamaktadır.

Saç ve cilt sağlığı açısından da oldukça faydalı olan Trabzon hurması, saç derisi ve cildin yenilenmesini sağlamaktadır.

Önemli bir lif kaynağı olan Trabzon hurması, bağırsak sağlığı açısından oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Kabızlık ve ishale iyi gelmektedir.

Gastrit ve ülser sonucu oluşan semptomların hafifletilmesini sağlamaktadır.

Kalp ve damar sağlığını destekler ve kalp krizi riskini azaltır.

Kan şekerini dengeler.

Düzenli kullanımlarda cinsel sağlık açısından olumlu etkileri bulunmaktadır.

Anemi ile mücadele eder.

Hipertansiyona iyi gelmektedir.

Karaciğerin temizlenmesine etki etmektedir.

Trabzon Hurması Ne İşe Yarar?

Sağlık açısından önemli bir meyve olan Trabzon hurması, vitamin ve mineral bakımından zengindir. İçeriği bakımından bakır deposu olan Trabzon hurması, bedeni koruyan tüm sistemin çalışmasına ve sağlığın korunmasına destek olur.

Hazımsızlığa iyi gelerek bağırsak rahatsızlıkları riskini azaltır. Kabızlığı önler ve hemoroide iyi gelmektedir. Kalp sağlığının korunması için de oldukça faydalı bir meyvedir. Kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna katkı sağlayan Trabzon hurması kansızlık ile mücadelede oldukça önemli bir konumdadır.

Trabzon Hurması Nasıl Kurutulur?

Trabzon hurması yaş bir şekilde tüketilebileceği gibi kurutularak da tüketilmektedir. Trabzon hurmasının kurutumu için izlenmesi gereken adımlar aşağıda verildiği gibidir:

İlk olarak Trabzon hurmasının kabukları soyulur.

Soyulan meyveler, saplarından ipe asılır. Bu aşamada meyvelerin birbirine değmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

İp gergin bir şekilde asılmalıdır.

Güneş ışığı alan bir alana asılır ve 1 ay boyunca kuruması için bırakılır.

Asılan yere yağmur suyunun girmediğinden emin olunmalıdır.

Trabzon hurmaları kuruduktan sonra üzerindeki toz ve yabancı cisimlerden kurtulmak için hurmalar yıkanır.

Yıkanan hurmalar tek tek kurulanır ve dinlenmeye bırakılır.

Dinlenmeye bırakılan hurmalar yumuşak bir hal alır. Bu hali hurmaların olmuş olduğunu göstermektedir.

Kuruyan hurmaları saklamak için cam kavanoz tercih edilmelidir. Cam kavanoza konulan hurmalar serin rutubetsiz bir ortamda saklanır.

Trabzon Hurması Kaç Kalori Değerindedir?

Yüksek lif oranına sahip olan Trabzon hurması, kalsiyum, demir ve potasyum bakımından oldukça zengindir. Düşük kalorisi nedeniyle de birçok beslenme uzmanı tarafından diyet listelerinde yer alan Trabzon hurmasının kalorisi yaklaşık olarak 75 kaloridir.

Yüksek besin değerlerine sahip olan hurma tokluk hissi de yaratması açısından zayıflamaya yardımcı olmaktadır.

Trabzon Hurması Çeşitleri Nelerdir?

Tek bir Trabzon hurması bulunmamakta olup birden fazla çeşidi vardır. Trabzon hurması çeşitleri şu şekildedir:

Fuya Trabzon hurması

Hana Trabzon hurması

Maxim Trabzon hurması

Hachiya Trabzon hurması

PErsimmon seedless Trabzon hurması

Seedless mardın Trabzon hurması

Costata Trabzon hurması

Türkay Trabzon hurması

Yerli hachiya Trabzon hurması

Kaki tipo Trabzon hurması

Vainiglia Trabzon hurması

Mikatani o'gosho Trabzon hurması

Nishimura Wase Trabzon hurması

Ghora gali Trabzon hurması

Moralı Trabzon hurması

Harbiye Trabzon hurması

Rojo Brillante Trabzon hurması

Sharon Trabzon hurması

Trabzon Hurması Nasıl Yenir?

Trabzon hurması ne kadar lezzetli olsa da çiğ halini tüketme biraz zorlayıcı olabilmektedir. Çabuk dağılan yapısı sayesinde her yerinize bulaşabilmektedir. Bu nedenle iyice olgunlaşmış Trabzon hurmasını tüketmeniz tavsiye edilmektedir. Trabzon hurması meyve olarak ara öğün olarak, yemeklerden sonra ya da kahvaltılarda tüketilebilmektedir.

Trabzon hurmasını meyve olarak çiğ tüketimden hoşlanmıyorsanız, hurmayı kurutarak ya da reçel veya marmelatlını yaparak da tüketebilirsiniz. Üstelik bu şekilde her mevsimde tüketebileceğiniz bir besin olur. Kuru Trabzon hurması ile kek, kurabiye ve komposto yaparak da tüketebilmeniz mümkündür.

Trabzon hurmasını püre haline getirerek muhallebilerinize ekleyebilir aynı zamanda şeker yerine tatlandırmak için de kullanabilirsiniz. Meyvesi kadar değerli olan yaprakları ile de çay yapabilir kış boyunca sağlıklı beslenebilirsiniz.