Yeşil Mercimek Faydaları Nelerdir? Yeşil Mercimek Hangi Hastalıklara İyi Gelir, Besin Değerleri ve Yararları Neler?

Yeşil mercimek faydaları oldukça hemen herkes tarafından bilinmese de sağlıklı yaşam sürmek adına önemli bir konudur. Bu nedenle yeşil mercimekte hangi vitaminler var sorusuna detaylı bir yanıt bulmak gerekir. Folat ve yağsız protein açısından son derece zengin olan yeşil mercimek besin değerleri açısından son derece faydalıdır. Yeşil mercimek besin değerleri ve yararları neler sorularını sizler için haberimizin devamında paylaştık.

Yeşil Mercimek Faydaları Neler?

Yemeği ve salatası oldukça lezzetli olan yeşil mercimek son derece fazla tüketilen besinler arasında yer alır. Birçok vitamin ve minerali içinde bulunduran yeşil mercimek oldukça faydalıdır. En önemli faydaları arasında ise şunları saymak mümkün olabilir:

Yeşil mercimek kas yapısının güçlenmesini sağlar.

Diyabete oldukça iyi gelir.

Kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur.

Kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunur.

Sindirim sistemine destek verir.

Yorgunlukla mücadele etmenize imkan sağlar.

Antioksidan kaynağı olarak bilinir.

Yeşil mercimek birçok farklı faydaya sahiptir. Deformasyona uğrayan kasların ve organların onarılmasında önemli etkileri vardır. Vücuttaki kas sisteminin çok iyi çalışmasına yardımcı olur. Bunun yanında lif açısından son derece zengindir. Kalp sağlığı açısından oldukça önemli faydaları bulunur. Lif ve kompleks karbonhidrat sayesinde vücuda enerji verir.

Yeşil Mercimek Zararları

Yeşil mercimek birçok önemli faydası olan gıdalar arasında yer alır. Ancak çok fazla tüketmek kişilerde yan etkilere neden olabilir. Aşırı tüketim neticesinde ishal gibi durumlar ortaya çıkabilir. Çünkü yeşil mercimek bağırsakları oldukça hızlı bir şekilde çalıştırır. Bu da ishal gibi problemlerin görülmesine neden olabilir. Vücudun yorulmasına neden olabilir.

Yeşil mercimek haftada yalnızca iki defa tüketilmesi gereken bir besindir. Fazla tüketmek yerine ekstra faydalı besinlerle sağlıklı bir yaşamı desteklemek mümkün olur. Çok fazla tüketim sonrasında gaz oranının artmasına neden olabilir. Bunun yanında kişilerde potasyum zehirlenmesi yaşanabilir. Böbrek rahatsızlığı gibi durumlar ortaya çıkabilir.

Yeşil Mercimek Besin Değerleri ve Yararları Neler?

Yeşil mercimek besin değeri bakımından oldukça zengindir. 100 gram yeşil mercimek içerisinde 299 kalori bulunur. Bir su bardağı kadar yeşil mercimek içerisinde ise 449 kalori yer alır. Aynı zamanda 100 gramda 36,62 gram karbonhidrat bulunur. Bunun yanında 23 gram protein vardır. 0,92 gram kadar yağ ve 25.99 gram kadar da lif içeren bir besindir. Kuru baklagil grubunda yer alır ve tüketimi kolay besinlerdendir.