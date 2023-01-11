Mutfağımızdan eksik olmayan yoğurt bebeklikten erişkinliğe tüm yaş grubunun tüketebildiği oldukça sağlıklı bir gıdadır. Zengin vitamin ve mineral içeren yoğurt sağlıklı beslenme için vazgeçilmez bir besindir. Soframızdan eksik etmediğimiz, yüzyıllardır mutfak kültürümüzde yeri olan yoğurdun suyu ise ayrı bir şifa deposudur. Yoğurt suyunun faydaları nelerdir? Yoğurt suyu zayıflatır mı? Bu soruların cevabı ve yoğurt suyuyla ilgili birçok bilgiyi sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

YOĞURT SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Yoğurt suyu yüksek oranda antioksidan özelliği taşıdığı için hücreleri yeniler ve kanserli hücrelerle savaşır, sağlıklı hücrelerin artmasına yardımcı olur. Sindirim sıkıntılarına iyi gelir, mide şişkinliği ve bağırsaklardaki düzensizlik için şifa kaynağı olan yoğurt suyu aynı zamanda doğal bir probiyotiktir. Yoğurt suyu hastalıklar veya antibiyotik kullanımı sonucu bağırsaklarda oluşan flora tahribatına çok iyi gelir. Kemik ve diş sağlığı için gelişme çağındaki çocuklar için organik bir takviyedir yoğurt suyu.

YOĞURT SUYU ZAYIFLATIR MI?

Yoğurt suyu içeriğinde barındırdığı B vitamini, protein ve kalsiyum sayesinde tüketen kişide tokluk hissi sağlar ve yağ yakmayı hızlandırır. Sindirim sistemini özellikle mide şişkinlikleri, hazımsızlık ve bağırsaklardaki düzensizlikleri onardığı için metabolizmayı hızlandıran yoğurt suyu sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler için harika bir yardımcı besin kaynağıdır.

YOĞURT SUYU NEYE İYİ GELİR?

Antioksidan açısından zengin olan yoğurt suyu hücreleri yeniler ve sağlıklı hücrelerin çoğalmasına yardımcı olur.

Kansere karşı korunmaya yardımcı olur.

İçerdiği sağlıklı bakteriler sayesinde bağırsak florasını düzenler.

Kalsiyum yönünden zengin olduğu için kemik ve dişleri güçlendirir.

Protein açısından da zengin olan yoğurt suyu kasları güçlendirir, spor yapan kişilerin tüketmesi çok faydalıdır.

Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.

YOĞURT SUYU BÖBREK TAŞINI DÜŞÜRÜR MÜ?

Yoğurt suyu içinde bulundurduğu mineraller ve vitaminler sayesinde böbrek ve idrar yollarındaki kum ya da böbrek taşını eritmeye yardımcı olur. Böbrek taşı veya kum rahatsızlığı yaşayan hastalar düzenli bir şekilde yoğurt suyu tüketirse hastalık sürecinin daha hızlı ve rahat geçmesini sağlamış olurlar.

YOĞURT MADEN SUYU KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR VE NE İŞE YARAR?

Aynı ölçüde yoğurt ve maden suyunun karışımıyla oluşan bu kür metabolizmayı hızlandırmaya bölgesel yağlanmaya karşı yağ yakmaya karşı oldukça faydalı bir kürdür. Hem kilo vermek isteyenler hem kabızlık ve şişkinlik problemi yaşayan kişilerin sıklıkla başvurduğu kürlerden birisidir.