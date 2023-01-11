Zerdeçal, görüntüsü itibariyle zencefile benzeyen ve zencefil familyasından gelen bir bitkidir. Koyu sarı rengindedir. Tropikal iklimlerde yetişmeye elverişli olan zerdeçal aynı zamanda Hint safranı olarak da bilinir.

Yoğurtlu Zerdeçal Ne İşe Yarar?

Yoğurt ve zerdeçalın ayrı ayrı olarak çok yararlı besinler olduğu aşikardır. İkisi bir araya geldiğinde ise oluşan bu sağlık bombasının muhteşem yararlarını anlatmaktan mutluluk duyuyoruz!

Yoğurtlu zerdeçal faydaları ile herkesin kalbini kazanmıştır. Bu faydalar nelerdir? Gelin hep birlikte inceleyelim.

Adeta detoks etkisi yaparak vücudu tüm zararlı toksinlerden arındırır.

Vücudu zararlı toksinleri arındırdığı için sivilce gibi cilt problemlerinin son bulmasına katkıda bulunur.

Tüm sindirim sistemi problemlerine karşı savaşçıdır. Kabızlık, şişkinlik gibi sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Düzenli kullanımda karaciğer yağlanmasını durdurur.

Ödem atmaya yardımcıdır ve tok tutma özelliğine sahiptir. Böylece zayıflamak isteyenler için çok güzel bir alternatiftir.

Ağrı ve yorgunluk hissini alır, dinçlik verir.

Göbek kilolarının gitmesine büyük ölçüde yarar sağlar.

Kas ve kemik güçlendirici özelliği vardır.

Romatizma ağrılarını dindirir.

Kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

Düzenli kullanımda metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. Kilo vermek isteyenler için önemli bir yere sahiptir.

Yoğurtlu zerdeçal zayıflatır mı?

Yoğurtlu zerdeçal içeriğinde bulunan yağ yaktırıcı özellikleri ile zayıflamaya yardımcı oluyor. Bu tarifi diyet listenize rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Yoğurtlu zerdeçalı günde bir kez tüketmek kaydıyla günü istediğiniz öğününe ekleyebilirsiniz. Örneğin ara öğünlerde tüketerek tokluk seviyenizi arttırarak daha çok porsiyon tüketmeyi engelleyebilirsiniz. Yoğurtlu zerdeçalın hızlı yağ yaktırma özelliği ile sabahları aç karnına tüketebilir ya da geceleri yatmadan iki saat önce tüketerek siz uykudayken kalori yakabilirsiniz.

Tüm bunların dışında yoğurtlu zerdeçal maskesi hazırlayarak bu muhteşem kürü cilt bakım rutininize ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı yoğurt içerisine bir tatlı kaşığı zerdeçal ve bir çay kaşığı bal ekleyerek cildinize uygulayın. Yaklaşık on dakika kadar beklettiğiniz bu maske sivilce izleri, kırışıklık giderme ve cilde nem kazandırmak için kullanılıyor.

Zerdeçalın renginin koyu ve güçlü tonda bir sarı olması nedeniyle maskeyi yaptıktan sonra yüz renginin sarıya çalma ihtimali yüksektir. Ancak bunun çözümü de oldukça basittir. Yoğurtlu zerdeçal maskenizi duruladıktan sonra bir pamuğa döktüğünüz tonik yardımıyla cildinizi temizleyebilirsiniz.

Yoğurtlu Zerdeçal Kürü Nasıl Hazırlanır?

Yoğurtlu zerdeçal kürünün iki haftadan fazla üst üste yapılması uzmanlar tarafından tavsiye edilmez. İki hafta bu kürü uyguladıktan sonra en az bir hafta ara verilmesi yoğurtlu zerdeçal kürünün etkilerinin doğru bir biçimde etkili olmasını sağlayacaktır. Yoğurtlu zerdeçal kürü spor yapmadan en az on beş dakika önce tüketildiğinde kas yapımına yardımcı olurken kalori yakımını da arttırmış oluyor.

Yoğurtlu zerdeçal kürü üç yemek kaşığı yoğurda bir çay kaşığı zerdeçal eklenerek yapılır. Dilerseniz yoğurtlu zerdeçal kürünüzün daha etkili olması için üzerine bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı kadar zeytinyağı veya eğer elinizde varsa susam yağı eleyebilirsiniz. Ayrıca yoğurtlu zerdeçal kürüne zencefil, limon gibi karışımlar eklediğiniz zaman antiviral etkisi yüksek derecede artıyor.