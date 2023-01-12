Cildinizi ‘AHA–BHA’ asitleriyle tazeleyin

Kış geldi, bu cildinizi onarmak ve cilt lekeleriyle savaşmak için en doğru zamanda olduğunuz anlamına geliyor. Tam da bu noktada asitler devreye giriyor. AHA-BHA asitleri, yaşlanma belirtileri, tıkanmış gözenekler ve cilt tonu eşitsizlikleri dahil pek çok cilt problemi ile mücadele etmenin en etkili yollarından biridir. AHA ve BHA, ayrıca kışın kuruyan cildinizin PH dengesini korumaya da yardımcı olur. Asitler ile tanıştıktan sonra, onların rutininizin kalıcı bir parçası olacağınızdan emin olabilirsiniz. Uzun vadede hücre yenilenmesini arttırmak için çalışan AHA ve BHA asitlerini yılın bu zamanında neden kullanmanız gerektiğini bu yazımda sizlere çok detaylı bir şekilde anlatacağım. İşte AHA ve BHA asitlerinin cildimize faydaları:Hücre yenilenme sürecini uyarması ile bilinen AHA'ların tek görevi bu da değil. Genişlemiş gözeneklerden şikayetçiyseniz veya yaşlanma belirtileriyle mücadele ediyorsanız, görünümü yumuşatmak ve daha sıkı gözenek görünümü yaratmak için AHA asitlerine güvenebilirsiniz. Cildiniz hassassa veya asitler konusunda yeniyseniz, mandelik asit başlangıç için güvenli bir seçim olacaktır. Cilt bakım ürünlerinde en çok kullanılan diğer AHA asitleri arasında ayrıca glikolik asit, sitrik asit ve laktik asit de yer alır.Ciltteki ölü cilt hücrelerini atmak; sivilce oluşumunu önlemek, cildin sebum dengesini sağlamak ve cildi temizlemek için son derece önemlidir. BHA'lar, bunu başarmada oldukça etkilidir. Akneye eğilimli, iltihaplı cildiniz varsa salisilik asit gibi BHA asitlerini kullanmayı deneyebilirsiniz. BHA'lar, ciltte iltihaplanmayı azalttığı için düzenli kullanıldığında sivilce oluşumunu önlemek için de çok iyi bir seçimdir.GENEL bir yanılgı, yağlı ciltlerin nemlendiriciye ihtiyacı olmadığıdır. Ancak, yağ ve nemsizlik birbirinden ayrı iki farklı konudur. Her cildin neme ihtiyacı vardır. Bununla birlikte, özellikle yağlı ciltler söz konusu olduğunda ne tür bir nemlendirici kullandığınız çok önemlidir. Su bazlı, hafif ve yağsız yapıda bir nemlendirici kullanmak, gözeneklerin tıkanmasını önlemek ve yeni sivilceleri engellemek için iyi bir seçim olacaktır.REDpeelingler son dönemde oldukça popüler. AHA ve BHA asitlerini birlikte içerdiklerinden, aynı anda cilt tonu eşitsizlikleri, yaşlanma belirtileri, kuruluk, matlık ve sivilce gibi problemler ile mücadele etmek için etkili olabilir. Peki, ne sıklıkla kullanılmalı? Her cilt tipi ve cildin ihtiyacı farklı olduğundan, asitleri kullanım sıklığı da cilt tipinize göre değişiklik gösterecektir. Örneğin, yağlı bir cildiniz varsa haftada 3 güne kadar kullanabilirsiniz. Hassas ve kuru cilt tiplerinde ise genellikle haftada bir kez uygulamak yeterli olmaktadır. İlk kez kullanıyorsanız, önce cildinizin küçük bir bölgesinde test edebilir ve nasıl bir reaksiyon gösterdiğini gözlemleyebilirsiniz. Cildiniz tepki gösterirse, yavaş yavaş alıştırmak daha iyi bir seçim olacaktır.Günlük cilt bakımının kuşkusuz en önemli adımı cildi temizlemektir. Temizlenmeyen bir cilde en pahalı kremi veya serumu uygulasanız da, maksimum performans ile etki etmeyecektir. Çoğu insanın, günde iki kez yüzünü yıkaması gerekir. Özellikle yağlı bir cildiniz varsa, sabah güne mutlaka yüzünüzü temizleyerek başlamalısınız. Çünkü, cildiniz gece boyunca ölü cilt hücrelerini döker ve yağ üretmeye devam eder. Bu noktada, ölü derilerin birikmesini önlemek ve iltihaplanmayı azaltmak için AHA-BHA asitlerini içeren bir temizleyici tercih edebilirsiniz. Tonik kullanmak, genellikle günlük cilt bakımının atlanan bir adımı olsa da, temizleyici ile kirlerden ve yağdan arındırılan cilde salisilik asit veya glikolik asit gibi bir tonik uygulamak faydalı olacaktır. Daha sonraki aşamada, cildinizdeki probleme bağlı olarak, cildinizin ihtiyacına uygun içerikte bir nemlendirici ve serum uygulamanız gerekir. Örneğin, yaşlanma ile mücadele ediyorsanız retinol, sivilceler ile mücadele ediyorsanız çinko içeren ürünler kullanabilirsiniz.YİNE hatırlayalım; 4 mevsim güneş koruyucu kullanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Mevsim ne olursa olsun, cildinize yapabileceğiniz en iyi yatırım 4 mevsim güneş kremi kullanmaktır.