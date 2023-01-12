Domino etkisi ile iki hasta aynı anda sağlığına kavuştu

Antalya'da yaşayan ve kalp durması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 14 yaşındaki Zeynep Sükeyna Fidancı'nın bağışlanan karaciğeri ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doğuştan hastası 11 yaşındaki Furkan Geve'ye nakledildi. Domina etkisi ile aynı anda Furkan'dan alınan karaciğer ise Uşak'tan gelen siroz hastası 61 yaşındaki Mehmet Talas'a nakledildi. 10 günde sağlıklarına kavuşan iki hasta Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Ökan'ın düzenlediği basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Furkan, "Ben doğuştan MSUD (Maple Syrup Urine Disease: Akçaağaç şurubu idrar hastalığı) hastası olarak bilinen karaciğer hastasıyım. İzmirliyim. Nakilin ardından hayatımda ilk kez gevrek yedim. Yaşamak güzel şey" diyerek sevinç gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Talas ise, "Furkan'ın karaciğeri ona yaramıyordu. Bana faydalı idi. Furkan Zeynep'in karaciğeri ile hayata tutundu. Bende Furkan'ın karaciğeri ile sağlığıma kavuştum. Artık biz Furkan ile dede torun olduk. İyi ki organ bağışı var. Zeynep'in ailesi oranı bağışlamasaydı bugün beklide Furkan'da bende yaşamayacaktık" diye konuştu.
Antalya'da yaşayan ve kalp durması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 14 yaşındaki Zeynep Sükeyna Fidancı'nın bağışlanan karaciğeri ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doğuştan hastası 11 yaşındaki Furkan Geve'ye nakledildi. Domina etkisi ile aynı anda Furkan'dan alınan karaciğer ise Uşak'tan gelen siroz hastası 61 yaşındaki Mehmet Talas'a nakledildi. 10 günde sağlıklarına kavuşan iki hasta Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Ökan'ın düzenlediği basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Antalya'da kalbi durunca yaşamını yitiren yürüme engelli Zeynep Sükeyna Fidancı'nın (14) organları ailesi tarafından bağışlandı. 4'ü çocuk 8 kişiye nakledildi. Babası Hamza "Kızımız, doğum günü 31 Aralık'ta 8 kişiye can ve ışık oldu" demişti. Zeynep'in bağışlana organlarından karaciğeri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde halk arasında karaağaç hastası olarak bilinen karaciğer hastası Furkan Geve'ye nakledildi. Furkan'ın karaciğeri ise tıpta domino etkisi olarak adlandırılan Uşak'tan gelen ve siroz hastası Mehmet Talas'a aynı anda nakledildi. İki hasta salıklarına 10 gün gibi kısa sürede kavuştu.
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan düzenlediği basın toplantısında 2022 yılında öncülük ettikleri multiorgan ve kompozit doku nakilleri ile günümüzde dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldıklarını söyledi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 2022 yılında 23'ü kadavradan 214 böbrek, 11'İ kadavradan 54 karaciğer ve 4 kalp nakli olmak üzere toplam 272 nakil gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Özkan, "Ayrıca hastanemizde ve dünyada nadir olan ve domino etkisi ile yılbaşı gecesi organları bağışlanan Zeynep Fidan'ın bağışlanan organları 8 kişiye can oldu. Karaciğeri 11 yaşındaki Furkan Geve hayata tutundu. Furkan'nın karaciğeri ile de 61 yaşındaki Mehmet Talas sağlığına kavuştu. İkinci rahim nakli anne oldu. Bu yılı hareketli bitirdik. Bilimde güçlü olan ülke genel olarak ta dünyada güçlü olur" dedi.
6 BİNİ ÜSTÜNDE NAKİL GERÇEKLEŞTİRDİK
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete 40 yılda 6 binin üzerinde hastaya şifa olduklarını söyledi. Hastanelerini bir çok naklin bir arada yapılabildiği büyük bir merkez olduklarını da belirten Prof. Dr. Çete, "31 Aralık günü bir bir evladımızı kaybettik. Furkan'a karaciğer nakli yapıldı. Furkan'ın ailesi karaciğerini Mehmet Bey'e bağışladılar. Böylece domino nakil mucizesi gerçekleşti" dedi. Akdeniz Üniversitesi Orhan Nakli Merkezi Koordinatör Sorumlusu Nilgün Bilal ise hastanelerinde 40 yılda bin 709 beyin ölümü gerçekleştiğini bunun 289'unu organlarını bağışladığını söyledi. Bilal ayrıca organ kullanım oranında Türkiye'nin en yüksek merkezlerinden biri olduklarını belirterek, "Beyin ölümlerini yüzde 50'sini ailelerden onay alıyoruz. Merkezimizde bin 500 bekleyen hasta var" dedi.
DÜNYADA İSMİNİ DUYURDU
Dünyanın sayılı kalp cerrahlarından Prof. Dr. Ömer Bayezid ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 40 yılda organ naklinde bir marka haline geldiğini, ismini önce Türkiye'ye uzuv nakilleri ile de tüm dünyaya duyurduğunu söyledi. 25 yıl önce yaptığı kalp nakli hastasını sağlıklı şekilde yaşamını sürdürdüğünü de belirten Bayezid, "Türkiye'de en uzun yaşayan hasta durumunda. Burası ilklerin hastanesi" diye konuştu.
NADİR YAPILAN BİR AMELİYAT
Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, vefat eden Zeynep'in karaciğerinin nakledildiği bir çeşit genetik rahatsızlık olan MSUD (Maple Syrup Urine Disease: Akçaağaç şurubu idrar hastalığı) hastası 11 yaşındaki Furkan'a naklettik. Furkan'dan alınan karaciğer ise 61 yaşındaki kanserli Mehmet Talas'a nakledildiğini söyledi. Aydınlı, "Buna 'domino nakil' deniyor. Dünyada nadir yapılan domino nakil de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Domino etkisi ameliyatı sıradan bir ameliyat değil. Aynı anda yapıyorsunuz. Buda bizim merkezimizin dünyada ne kadar bilgili ve birikimli olduğunu gösteriyor" diye konuştu.