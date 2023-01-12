Domino etkisi ile iki hasta aynı anda sağlığına kavuştu

6 BİNİ ÜSTÜNDE NAKİL GERÇEKLEŞTİRDİK

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete 40 yılda 6 binin üzerinde hastaya şifa olduklarını söyledi. Hastanelerini bir çok naklin bir arada yapılabildiği büyük bir merkez olduklarını da belirten Prof. Dr. Çete, "31 Aralık günü bir bir evladımızı kaybettik. Furkan'a karaciğer nakli yapıldı. Furkan'ın ailesi karaciğerini Mehmet Bey'e bağışladılar. Böylece domino nakil mucizesi gerçekleşti" dedi. Akdeniz Üniversitesi Orhan Nakli Merkezi Koordinatör Sorumlusu Nilgün Bilal ise hastanelerinde 40 yılda bin 709 beyin ölümü gerçekleştiğini bunun 289'unu organlarını bağışladığını söyledi. Bilal ayrıca organ kullanım oranında Türkiye'nin en yüksek merkezlerinden biri olduklarını belirterek, "Beyin ölümlerini yüzde 50'sini ailelerden onay alıyoruz. Merkezimizde bin 500 bekleyen hasta var" dedi.