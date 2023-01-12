Karaciğer kanseri tedavisinde etkili olan yeni bir molekül belirlendi

YDÜ DESAM Araştırma Enstitüsünden Prof. Dr. H. Seda Vatansever'in içinde bulunduğu araştırmanın sonuçları kongrede Dr. Faika Başoğlu tarafından sunuldu. Doç. Dr. Eda Becer, Hilal Kabadayı Ensarioğlu, Prof. Dr. Nuray Ulusoy Güzeldemirci, Ebru Didem Coşar'ında yer aldığı çalışmada, elde ettikleri molekülün karaciğer kanser hücreleri üzerine etkilerini aktardıkları sunum, kongrede "En iyi sözlü sunum" ödülü aldı.

Yeni molekülün karaciğer kanseri hücreleri üzerindeki inhibe edici etkisini belirleyen araştırmacılar, benzer yapıdaki yeni moleküller üzerinde de laboratuvar araştırmalarına devam ediyorlar. Türk araştırmacılar; karaciğer kanseri, meme kanseri, kolon kanseri ve beyin kanserleri gibi farklı kanser türlerinin tedavisinde geliştirilebilecek ilaçlara rehberlik edecek yeni aday moleküller belirlemek için de çalışmalarını sürdürüyor.