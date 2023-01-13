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Giriş Tarihi: 13.1.2023 14:12

2 yıl boyunca 5 böbrekle yaşadı! 2 yaşındaki bebeğin böbrekleriyle hayat buldu

Balıkesir’de yaşayan 36 yaşındaki Cafer Gürbüz, 11 yaşından bu yana mücadele ettiği kronik böbrek yetmezliği nedeniyle 2002 yılında nakledilen bir böbrekle 3 böbreğe sahip oldu. Nakledilen böbrek yıllar sonra iflas edince 2019 yılında 2 yaşındaki bir bebekten nakledilen böbreklerle birlikte vücudunda 5 böbrekle yaşadı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
2 yıl boyunca 5 böbrekle yaşadı! 2 yaşındaki bebeğin böbrekleriyle hayat buldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Cafer Gürbüz henüz 11 yaşında rahatsızlanarak yatırıldığı hastanede böbrek yetmezliği olduğunu öğrendi. 3 yıl boyunca Edremit'te İzmir'e diyaliz tedavisine gidip gelen Gürbüz, 2002 yılında Manisa'dan gelen organ nakli haberiyle sevinç gözyaşlarına boğuldu. Ege Üniversitesi Hastanesinde yapılan böbrek nakli sonrası 3 böbrekle yaşamına devam eden Cafer Gürbüz, diyalizden de kurtuldu. Ancak nakledilen böbrek, aradan geçen 11 yılın ardından iflas etti. 2013 yılında yeniden diyalize giren Gürbüz bir kez daha organ nakli sırasını beklemeye koyuldu.

SEVİNDİREN HABER BURSA'DAN GELDİ

Diyaliz tedavisiyle geçirdiği 6 yılın sonunda beklediği böbrek nakli haberi Bu kez Bursa'dan geldi. 2 yaşındaki bir bebekten alınan böbrekler Uludağ Üniversite Tıp Fakültesinde yapılan operasyonla Cafer Gürbüz'e nakledildi. Vücudunda tam 5 böbrekle yaşamaya başlayan Gürbüz, bir kez daha diyalizden kurtulup sağlığına kavuştu ve sosyal yaşamına geri döndü.

BU KEZ KENDİ BÖBREKLERİ ALINDI

Hayatına 5 böbrekle devam eden Cafer Gündüz, geçtiğimiz yıl idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yattı. Doktorları, bebekten alınarak nakledilen yeni böbreklerin korunması amacıyla doğuştan kendisine ait olan iki böbreğini alma kararı aldı.

Başarılı bir operasyonla "orjinalim" dediği böbrekleri alınan Cafer Gürbüz, "Şuan 3 böbrekle sağlıklı bir şekilde yaşamıma devam ediyorum. Organ naklinin önemi o kadar büyük ki, ben de bana nakledilen organlar dahil tüm organlarımı bağışladım" dedi.

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2 yıl boyunca 5 böbrekle yaşadı! 2 yaşındaki bebeğin böbrekleriyle hayat buldu
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