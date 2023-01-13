2 yıl boyunca 5 böbrekle yaşadı! 2 yaşındaki bebeğin böbrekleriyle hayat buldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Cafer Gürbüz henüz 11 yaşında rahatsızlanarak yatırıldığı hastanede böbrek yetmezliği olduğunu öğrendi. 3 yıl boyunca Edremit'te İzmir'e diyaliz tedavisine gidip gelen Gürbüz, 2002 yılında Manisa'dan gelen organ nakli haberiyle sevinç gözyaşlarına boğuldu. Ege Üniversitesi Hastanesinde yapılan böbrek nakli sonrası 3 böbrekle yaşamına devam eden Cafer Gürbüz, diyalizden de kurtuldu. Ancak nakledilen böbrek, aradan geçen 11 yılın ardından iflas etti. 2013 yılında yeniden diyalize giren Gürbüz bir kez daha organ nakli sırasını beklemeye koyuldu.