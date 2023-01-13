90 hastane Berlin’deki fuarda buluşacak

Fuarda, estetik ve rekonstrüktif cerrahi, diş sağlığı ve estetik, saç ekimi, zayıflama ve diyet, bariatrik cerrahi, gastroenteroloji ve onkoloji klinikleri, göz hastaneleri, tüp bebek merkezleri, yaşlı bakım merkezleri ve yaşam merkezleri, engelli ve geriatri merkezleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, transplantasyon merkezleri, termal sağlık ve kür merkezleri, spa ve sağlık merkezleri ile sağlık turizmi acenteleri ve oteller bir araya gelecek.

Fuarda, katılımcıların; halkın yanı sıra sağlık turizmi acenteleri, seyahat acenteleri, tur operatörleri, doktorlar, hastane yöneticileri, klinik sahipleri, sigorta şirketleri, sağlık profesyonelleri, akademisyenler, danışmanlık firmaları ve asistans şirketleri ile buluşması hedefleniyor. YDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, "Sağlık turizmi alanında attığımız adımlarla, ülkemizi uluslararası arenada tercih edilen bir sağlık üssüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sağlık Turizm Fuarı'nda hizmetlerimizi tanıtırken, KKTC'nin adını da bu önemli etkinlikte temsil etmekten mutluluk duyacağız" dedi.