Fark edilmesin diyorsanız ‘tıraşsız saç ekimi’

Saç ekimi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça popüler hale geldi. Saç kaybı yaşayan insanlar artık kelliğin bir kader olmadığını, hayatlarını bu şekilde devam ettirmek zorunda olmadıklarını biliyorlar. 21. yüzyılda tıbbın ve teknolojinin geldiği nokta, kellik ve seyrelme sorunu yaşayan insanların doğal görünümlü, sırma gibi saçlara sahip olmasına imkan veriyor. Hem kadınlar hem de erkekler yalnızca 1 günde, yaklaşık 7 saat süren bir saç ekimi işlemiyle ömür boyu kullanabileceği gür, doğal ve sağlıklı saçlara kavuşuyor. Safir FUE saç ekimi tekniğiyle gerçekleştirilen bu teknoloji, saç ekimi yaptırmak isteyenlere zengin seçenekler sunuyor. Tıraşsız saç ekimi de bu konforlu yöntemlerden biri. İş ve sosyal yaşamdan ve sevdiklerinden kopmadan, kimse fark etmeden saç ekimi yaptırmak isteyenler, tıraşsız saç ekimini tercih ediyor.Tıraşlı saç ekiminde ekilecek köklerin toplanabilmesi için tüm saçlar 1 numaraya vuruluyor. Tıraşsız saç ekiminde ise yalnızca saçınızın görünmeyen bir noktasında, küçük bir alan tıraş ediliyor. Yani saçlarınız tümüyle kısaltılmıyor. Saç kaybının yaşandığı alan çok küçükse veya dökülme yalnızca seyrelme şeklindeyse daha az köke ihtiyaç duyulduğu için tıraşsız saç ekimi yapılabiliyor. Tıraşsız saç ekiminde saçlarınızın en az 4 cm uzunluğunda olması gerekiyor. Eğer saçlarınız uzunsa ense bölgesinde (donör bölge) pencere şeklinde küçük bir alan tıraş ediliyor. Saçlarınız bu alanı kapatacağı için bölgenin tıraşlandığı ve dolayısıyla saç ekimi yapıldığı belli olmuyor.Tıraşsız saç ekimi, günümüzde tüm dünyada en çok tercih edilen saç ekimi yöntemi olan Safir FUE saç ekimiyle gerçekleştiriliyor. Safir FUE saç ekiminde kullanılan kalem formundaki safir cevheri, dar alanlara çok küçük ve sık kanal açılabilmesine imkan tanıyor. Saç ekiminin yapılacağı alana ve seyrekleşmenin gerçekleştiği saç aralarına kalem formundaki safir cevheriyle çok küçük, pürüzsüz mikro kanallar açılıyor. Sonrasında donör bölgeden toplanan saç kökleri açılan bu kanallara bir mücevher ustası titizliğinde ekiliyor. Safir FUE saç ekimi sayesinde parmak ucu kadar alana yaklaşık 40 kök ekebilmek mümkün oluyor. Tıraşsız saç ekiminden sonra kişi, saçlarının uzamasını beklemeden ve özgüven kaybı yaşamadan rahatlıkla günlük hayatına devam edebiliyor.Saçı yaklaşık 4 cm uzunluğunda olan erkeklerde ve kısa olan kadınlarda ense bölgesi birer parmak kalınlığında, yatay iki şerit olacak şekilde tıraşlanıyor. Böylelikle üstteki uzun saçlar tıraşlı bölgeyi kapatacağı için saç ekimi yapıldığı fark edilmiyor.KADINLARIN saç dökülmesi, erkeklerinkinden oldukça farklı bir biçimde gerçekleşiyor. Kadın tipi saç dökülmesi seyrelme şeklinde, saçlı alanın tümünde görülebiliyor. Saç tellerinin arasında boşluklar oluşuyor; yer yer küçük alanlarda tümüyle kelleşme görülüyor.ERKEK tipi saç kaybında ise genellikle saçlı bölgenin ön tarafı ve tepe noktasında tam bir açılma oluyor. Saçlı alanın bir bölümü tümüyle kelleşiyor. Eğer sizin de saçınız seyrelme şeklinde dökülüyorsa veya saçınızın yalnızca küçük bir bölümünde saç kaybı yaşıyorsanız, tıraşsız saç ekimi yaptırmak için uygun adaysınız demektir.TIRAŞSIZ saç ekimi teknolojisi, saç kaybı yaşayan kadınları ve erkekleri iş hayatından ve sosyal yaşamdan koparmadan 6-7 ay içinde doğal, gür ve sağlıklı saçlara kavuşturuyor. İnsanların özgüven ve motivasyonunun; kısacası yaşam kalitesinin artmasını sağlıyor.