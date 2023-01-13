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Giriş Tarihi: 13.1.2023 10:51

Kalp krizi geçiren hasta için Sikorsky havalandı

Tunceli’de kalp krizi geçiren 47 yaşındaki Muzaffer Arslan, Sikorsky askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Kalp krizi geçiren hasta için Sikorsky havalandı

Tunceli kent merkezinde yaşayan 47 yaşındaki Muzaffer Arslan, evinde rahatsızlanınca ailesi durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Arslan'a ilk müdahaleyi yaptı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen ve nefes almakta zorlandığını belirlenen Arslan, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi Acil Servis bölümüne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahaleden sonra Muzaffer Arslan'a, Kardiyoloji Servisi Yoğun Bakım Ünitesi'nde anjiyo yapıldı.

Ancak, durumu ağırlaşan Arslan'ın Elazığ'a sevk edilmesine karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nün valiliğe durumu bildirmesi üzerine helikopter talep edildi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na ait Sikorsky askeri helikopter, hazır bekletildi. Arslan, daha sonra doktor gözetiminde askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Zamanla yarışan sağlık ekipleri ve jandarma hastaneye yetiştirdiği Arslan'a şehir hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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Kalp krizi geçiren hasta için Sikorsky havalandı
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