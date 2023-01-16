Alanya Eğitim Araştırma hastalarının umudu oldu

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (EAH) uygulanan puva uygulaması sayesinde sağlığına kavuşan hastalar, yaşadıkları durumu ve tedavi sürecini anlatarak düşüncelerini şu şekilde dile getirdi.

"TEDAVİMLE BİRLİKTE HASTALIĞIM DURDU"

Uzman Doktor Kadir Karakuş: "Covid geçirdikten 1 ay sonra vücudumda yaygın beyaz lekeler oluştu. Cildiye hekimimize muayenem sonucunda vitiligo hastalığı teşhisi konuldu. Çok değişik topikal krem tedavileri kullanmama rağmen tedavimde bir gelişme olmadı. Dr. Deniz Hanım'ın önerisiyle puva tedavisine başladım. Tedavimle birlikte hastalığım durdu. Yeni lezyonların oluşumu azaldı hatta hafifletip kontrol altına alınmasını sağladı."

"SAĞLIK HİZMETİNDEN ÇOK MEMNUNUM"

Ersan Bacaksız: "Tedavime yeni başladım. Verilen sağlık hizmetinden çok memnunum. Benim gibi cilt rahatsızlığı olan kişilere tavsiye ederim "

"LEKELERİM TAMAMEN KAPANDI"

Gülsabah Kaya: "10 yıldır vitiligo hastasıyım. Benim için buraya gelmek mucize gibi bir şeydi. Hekimime bana nasıl yardımcı olabilirsiniz diye sorduğumda puva uygulamasını anlattı. İyi ki gelmişim ve girmişim. Yüzümden belli olduğu gibi lekelerim tamamen kapandı. Şu an bizim için önemli olan ellerimiz onlar içinde uygulanan yeni bir makine temin edilirse çok memnun kalacağız."

"HERKESİN GELMESİNİ TAVSİYE EDERİM"

Pelin Demir: "4 yıldır sedef hastayayım. Her türlü tedaviyi uygulamama rağmen cevap alamadım. Şimdi ise rahatsızlığımda gözle görüşür azalma var. Çok memnunum. Herkesin gelmesini tavsiye ederim."

"YÜZDE DOKSAN İYİLEŞME GERÇEKLEŞTİ"

Mustafa Tuncer: "10 aydır tedaviyi alıyorum. Yüzde doksan vücudumda iyileşme gerçekleşti. Hastalığımızın başlıca sebeplerinden bir tanesinin stres olduğunu söylüyorlar. Bu konuda bizlere çok yardımcı oluyorlar. Bir aile gibi olduk. Başhekimimiz Oğuz Karahan'a, cildiye doktorumuz Deniz Hanım'a ve bizim kahrımızı çeken her zaman ilgisini eksik etmeyen Yıldız Hanım'a teşekkür ederim."

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Başhekim Doç. Dr. Oğuz Karahan ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Daha nitelikli, kaliteli hizmet için elimizden geleni yapmaya hazırız. Gülen yüzünüze bir katkımızda bizim olduysa ne mutlu bizlere. Hizmet için öncelikle personelin güler yüzlü çabası çok önemli ama bazen 'alet işler, el övünür'. Bu konuda teçhizatın niteliği de çok değerlidir. Daha lokal Puva uygulamaları için ihtiyaçlarımız devam ediyor. Kurumları var eden halktır. Halkımız mutlu olduğu sürece bu kurumun da yüceleceğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"VİTİLİGO VE SEDEF HATALIĞINDA İYİ SONUÇLAR ALIYORUZ"

Sedef, vitiligo, egzama, kronik kaşıntı gibi birçok insanın muzdarip olduğu deri hastalığının tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan Cildiye Uzmanı Dr. Deniz Evliyaoğlu, "Cilt odaklı uygulamasıyla birlikte hastalarımızın tanısına ve hangi aşamada olduklarına bakarak tedavilerini planlıyoruz. Hastanemizde şiddetli vitiligo ve sedef hatalığında iyi sonuçlar alıyoruz. El ayak tutulmaları olan hastalarımız var. Bu hastalarımız bu tedaviden faydalanamıyor. Bu hastalarımız için henüz temin edemediğimiz lokal puva cihazına ihtiyacımız var" sözlerine yer verdi.

"HASTALARIMIZIN YÜZDE 80'İNDE BAŞARILI SONUÇ ALDIK"

Puva Sorumlu Hemşiresi Yıldız Taşkın ise, şu an 32 hastalarının olduğunu belirterek, "Hastalarımızın yüzde 80'inde başarılı sonuç aldık. Haftada 3 gün ile başlıyoruz. Tedavi süreci 5-6 aylık bir süreci kapsıyor. Hastalarımız artarak devam ediyor. Sedef, vitiligo gibi cilt hastalığı olan puva tedavisine bekliyoruz" diye konuştu.