Buzla zayıflamada doğru uygulama nasıl olmalı?

90'lı yıllara damga vuran süper model Linda Evangelista, yanlış uygulanan soğuk lipoliz yöntemi sebebiyle vücudunun bozulduğunu söyleyerek dava açmıştı. Yıllardır buzla zayıflama yöntemlerini yurt içi ve yurt dışında araştıran bir uzman olarak, Linda Evangelista'nın başına gelen bu durumu tüm röportaj ve yazılarımda anlatıyorum. Vakumlu işlemler başlı başına oldukça riskli bir işlemlerdir. Soğuk ile vakumun aynı teknoloji içerisinde kullanılması ciddi yanık vakalarına, vücutta deformasyonlara sebep olabilir. Nihayetinde güzellik uğruna vücuda geri dönüşü olmayacak zararlar verebilir.Buzla zayıflama, masaj yöntemiyle buzlu bir başlık ile yağları dondurarak kıran bir zayıflama yöntemidir. İlk seans itibariyle güzel sonuçlar veren, ağrı ve morarma gibi yan etkileri olmayan bir uygulamadır. En büyük avantajı ise kişinin ihtiyaçları doğrultusunda ilk seans itibariyle gözle görülür şekilde sonuç vermesidir.Öncelikle buzla zayıflama yöntemi profesyonel eller tarafından uygulanmalıdır. Tercih edeceğiniz kliniğin bu konuda donanımlı olduğundan emin olmalısınız. İlk seans öncesinde mutlaka bir görüşme randevusu oluşturulmalıdır. Ve kişinin yağ oranı, yağ kütlesi, vücudundaki iç yağlanma, kas oranı detaylı bir şekilde elektronik ölçümler sayesinde ölçülmelidir. Bu kapsamda kişinin ihtiyaçları doğrultusunda bir program düzenlenmelidir. Kanser tedavisi gören, gebelik ve böbrek yetmezliği durumları olan kişilere kesinlikle işlem uygulanmamalıdır. Görüşme randevusu esnasında bu yan etkilere sahip olmayan ve elektronik ölçüleri alınmış kişilere uygun program belirlenmelidir.Buzla zayıflama yöntemi ciddi bir yağ kırma işlemidir. Dolayısıyla bu süreçte sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi çok önemlidir. Danışanlarıma hep şu örneği veriyorum: "Havuzu boşaltıyoruz çeşmeyi de kapatmak bu durumda size aittir." Motivasyon anlamında, zaten ilk seans itibariyle bu işlemin ne kadar etkili olduğu, seans öncesi ve sonrası alınan elektronik ölçümlerde, kırılan yağ miktarı net bir şekilde tespit ediliyor. Ve kişi inceldikçe kıyafetlerinde etkiyi ve rahatlığı görebiliyor. İlk seansın vermiş olduğu motivasyon sayesinde genelde danışanlarımız bol su tüketimine ve sağlıklı beslenmeye de kolaylıkla dikkat ediyor.Tek seansta bir zayıflamadan bahsetmek mümkün değildir. Belki tek seansta ciddi bir sonuç elde edilir ancak yılların verdiği birikimi tek seansta yok etmek mümkün değildir. Minimum 5 seans öneriyoruz. Elbette kişinin ihtiyaçları doğrultusunda seans sayıları değişiklik gösterir.Yağlanma problemi olan her bölgede, karın, bacak, bel, kol hatta gıdı bölgesi dahil işlem uygulanabilir. Sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi bir yaşam tarzı haline getirilmelidir. Kişi kilo almadığı sürece elde edilen sonuçlar kalıcıdır. Buzla zayıflama yöntemi esnasında kişinin ihtiyaçları doğrultusunda program düzenlenir. 1 veya 2-3 bölgeye aynı anda uygulama yapılabilir. Örneğin karın, göbek, bacak, hatta kol bölgesi dahil aynı anda uygulama yapmak mümkündür.Aynı mesajı tekrar vermekte fayda görüyorum. Vakum kullanılmadığı takdirde deride çukurlaşmalara sebep olabilecek bir durum söz konusu değil. Elektronik ölçülerin önemi burada ön plana çıkıyor. Kişinin yağ oranı takibe alındığı, kiloyu yağdan vermesi sağlandığı ve bu sayede kas kaybının engellediği sürece vücutta herhangi bir sarkma sorunu yaşanmayacaktır. Ayrıca buzla zayıflama yönteminin sıkılaşma etkisi de oldukça fazladır. Toparlayacak olursak yoğun iş temposu, düzensiz beslenme, düzensiz uyku ve aşırı stres nedeniyle, günümüzde maalesef kilo alımı ve yağlanma problemi yaygınlaştı. Yağlanma problemine etkili ve bir o kadar da zararsız bir uygulama olarak buzla zayıflama yöntemi oldukça tercih ediliyor. Ve ilk seans itibariyle güzel sonuçlar veren bu işlem Türkiye'de binlerce danışana ulaşmış durumda ve talep her geçen gün artarak büyümeye devam ediyor.