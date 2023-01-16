Epsom tuzu magnezyum sülfat olarak da bilinir. Magnezyum, kükürt ve oksijenden oluşan kimyasal bir bileşiktir. İsmini, ilk olarak keşfedildiği İngiltere'nin Surrey kentindeki Epsom kasabasından alır. İsmine rağmen, Epsom tuzu sofra tuzundan tamamen farklı bir bileşiktir. Kimyasal yapısından dolayı büyük olasılıkla "tuz" olarak adlandırılıyordu. Peki, Epsom tuzunun faydaları ve özellikleri nelerdir? Sofra tuzuna benzer bir görünüme sahiptir ve genellikle banyolarda eritilir, bu yüzden onu "banyo tuzu" olarak da biliyor olabilirsiniz. Sofra tuzuna benzese de tadı belirgin farklıdır. Epsom tuzu oldukça acı bir tada sahiptir

Bazı insanlar hala tuzu suda çözerek ve ardından içerek tüketiyorlar. Ancak, tadı nedeniyle, muhtemelen onu yemeğe eklemek istemezsiniz. Yüzlerce yıldır bu tuz kabızlık, uykusuzluk ve fibromiyalji gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmıştır.

Epsom tuzu iltihap giderici, kas ve sinir sistemini güçlendirici bir mineraldir. İçeriğindeki magnezyum ve sülfat deri tarafından emildiği için banyo yaparak bile kolaylıkla epsom tuzunun faydalarından yararlanılabilir.

Epsom Tuzunun Sayılabilecek Bazı Faydaları:

Stresi alarak vücudu rahatlatır. İçeriğindeki minerallerin cilt tarafından kolayca emilmesi sayesinde vücuttaki serotonin salgısı artarak vücudun rahatlamasını sağlar. Ek olarak ATP üretimini artırdığından enerji düzeyinin de artmasını sağlar. Kas ve sinir sisteminin doğru çalışmasını sağlar.

Ağrıları azaltır. Kaslar için faydalı olan estom tuzu aynı zamanda astıma, iltihaplara, migren ve baş ağrılarına iyi gelir.

Vücuttaki magnezyum ve sülfat mineral değerlerinin korunmasını sağlayarak insülinin artmasını sağlar ve böylece diyabet hastaları için faydalıdır.

İçeriğindeki sülfat ile toksinlerin ve ağır metallerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bununla beraber kas ağrılarına iyi gelir.

Ayak ağrılarına iyi gelir ve ayak kokusunu giderir, cildin yumuşamasını sağlar.

Kan dolaşımını iyileştirir ve damar sağlığına iyi gelir, kalp hastalığı geçirme riskini düşürür.

Oral olarak alınması durumunda bağırsaklardaki suyu artırarak kabızlığa iyi gelir.

Saç ve cilt bakımında kullanılabilir. Saçların hacim kazanması, siyah noktaların azalması için kulanılabilir. Bunun dışında deri döküntüleri ve ciltteki yaralar için de epsom tuzu faydalıdır.

Epsom tuzu aktarlarda, dermokozmetik ürün satan eczanelerde dermokozmetik ürünlerin içerisinde bulunabilir.