Ana vatanı Asya olarak bilinen bu şifalı bitki ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgelerinde kendiliğinden tohum halinde yetişmektedir. Kısa boylu bir bitki türüdür. Yer bitkisi olarak da bilinmektedir. Genellikle turşusu ve reçeli yapılarak tüketilmektedir. Avrupa ülkelerinde daha çok baharat ve garnitür olarak kullanımı yapılmaktadır. Ayrıca gıda ve kozmetik sanayisinde de oldukça yaygın bir şekilde kullanımı yapılmaktadır. Kapari tüketmek sizi uzun süre tok tutar ve kilo vermenize yardımcı olan bir besindir. Ayrıca sizleri dinç tutar, enerji verir. Kaparinin faydaları ve zararları, kalorisi ve besin değeri, tüketimi nasıl yapılmaktadır. Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Kapari MS hastalığı için nasıl kullanılır? İşte detaylar.

KAPARİNİN FAYDALARI

•Şifa kaynağı olan bu şirin dikenli bitki çok güçlü bir antioksidandır. Bu antioksidan etkisi sayesinde vücutta bulunan ödemin atılmasına yardımcı olmaktadır.

•Bir diğer faydası hücre hasarını en aza indirmeye yardımcı olmaktadır.

•Kanser hastalarına fayda sağlamaktadır.

•Cinsel gücü artırıcı bir etkisi olduğu bilinmektedir.

•Karaciğerde oluşan yağlanmayı yavaşlatıcı bir etkisi vardır.

• Karaciğer ve akciğerde oluşan sağlık sorunlarına faydası bulunmaktadır.

•Vücudunuzdaki yağların yakmasını sağlamaktadır. Bu sayede istediğiniz bedene ulaşabilirsiniz.

•Kanserli hücrelerinin oluşumunu önler. Ayrıca bu hücrelerin yayılımını da engellemeye yardımcı olmaktadır.

•Bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. İyi bir sindirim sağlar.

•Kadınlardaki adet düzensizliği önler.

•Vücudunuzdaki ağrıların azalmasına yardımcı olmaktadır.

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KAPARİNİN ZARARLARI

•Şifa kaynağı olan bu besinin faydaları olduğu gibi zararları da bulunmaktadır. Bunlardan ilki hint hıyarı olarak bilinen kapari bitkisi taze olarak tüketilen bir bitki değildir. Bu nedenle işlenmiş olarak satın alınması önerilir. Aksi takdirde çiğ olarak, tüketildiği zaman zehirli olabilir.

•Gereğinden fazla tüketiminde aşırı derece susayabilirsiniz.

•Kapari bitkisi suyu çeken bir sebze türü olduğundan dolayı aşırı tüketiminde vücudunuzda şişkinlik yapabilmektedir.

•Yüksek tansiyon rahatsızlığı bulunan kişilerin bu bitkiyi tüketmemeleri önerilmektedir.

•İçeriğinde bulunan aşırı miktardaki sodyum, suyu çeker. Bunun sonucunda kan hacmini artırır. Ayrıca kalp hastalıkları riski yapabilmektedir.

•Aşırı tüketmenin bir diğer zararı ise yüksek sodyum içermesinden dolayı kemik erimesine yol açabilir. Aşırı tüketiminden kaçının.

•Hamilelik süresi boyunca kapari tüketmekten kaçınılması gerekmektedir.

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KAPARİNİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

Şifa deposu olan bu dikenli bitkinin turşu hali ile tüketiminde kalorisi; 9 gramı 2 kcal olarak bilinmektedir. Besin değeri ise; %54 karbonhidrat, % 24 protein, % 22 yağ içermektedir.

KAPARİ NASIL TÜKETİLİR?

Şifa kaynağı bu şirin dikenli bitki genellikle turşusu ve reçeli yapılarak tüketilmektedir. Ayrıca Balık, kırmızı et ve beyaz et yanında meze olarak da tüketimi yapılabilmektedir. Salatalarınızda veya pizzada da tüketimi oldukça yağındır.

KAPARİ MS HASTALIĞI İÇİN NASIL KULLANILIR?

Kapari yani gebre otu olarak bilinen bu şifa kaynağı besinin MS hastalığına %80 fayda sağladığı bilinmektedir. MS hastalığına bu sağlık dostu dikenli bitki 3 şekilde kullanılmaktadır. İlki ve en etkili olunanı kapari karpuzu şeklinde tüketimidir. Sabahları aç karna tüketebilirsiniz. Ayrıca üzerine limon sıkarak da tüketirseniz daha lezzetli bir hal almaktadır. Bir diğer tüketim şekli ise salamura olarak tüketmektir. Bir kâsenin içine zeytinyağı, nar ekşisi, kekik ekleyerek içine salamura koyarak tüketebilirsiniz. Bir diğer ve en sonuncusu ise çayını yaparak tüketmektir. Bir sıcak suyun içine kapari tomurcuğu atın ve demlemesini bekleyin. Daha sonra rahatlıkla tüketebilirsiniz.