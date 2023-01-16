Keçiboynuzu tozunun pek çok yararı bulunmaktadır. Bu nedenle çoğu hastalıkta veya bağışıklığı güçlendirmede keçiboynuzu tozu kullanılmaktadır. Ayrıca keçiboynuzu A, B, D ve E vitaminleri açısından da oldukça zengindir. Bunun haricinde magnezyum, çinko ve fosfor gibi mineraller açısından da zengindir.
Keçiboynuzu, fasulye ve baklaya benzeyen bir meyve vermektedir. Aynı zamanda Akdeniz bölgesinde yetişmekte olan bir ağaç türüdür. Bu meyvenin tozu çıkartılarak da keçiboynuzu tozu elde edilmektedir.
Pek çok mineral ve vitamin açısından zengin olan bir besin kaynağıdır. Bu bağlamda vücudumuza oldukça yarar sağlayan bir besindir.
Keçiboynuzu tozunun pek çok etkisi bulunmaktadır. Bunlardan biri de boy uzamasına olan etkisidir. Genel olarak bir insanın boyu 20 yaşına kadar uzamaktadır. Bu döneme kadar tüketilen keçiboynuzu tozu, boy gelişimine olumlu etki edecektir.
Bunun yanında keçiboynuzu kürleri de bulunmaktadır. Gelişim çağında bunları tüketerek boy uzamasını gerçekleştirebilirsiniz.
Günümüzde çoğu insan kilo sorunu yaşamaktadır. Bu nedenle keçiboynuzu tozunun da kilo alımına etkisini merak etmektedirler. Bu bağlamda 1 yemek kaşığı ortalama 10 gram keçiboynuzu 22 kilokaloridir.
Şekerden daha az kalorili olmasına rağmen besin değeri yüksek bir maddedir. Bu nedenle diyet listenize rahatlıkla ekleyebilirsiniz.
Keçiboynuzu tozunun kullanımıyla ilgili birçok soru işareti bulunmaktadır. Bunlardan biri de keçiboynuzu tozunun sütle beraber tüketilmesidir. Keçiboynuzu tozu, süte katılıp tüketilebilmektedir. Bu durumda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.
Keçiboynuzunun birçok faydası bulunmaktadır. Bunun yanında pek çok formda da tüketilebilmektedir. Genel olarak keçiboynuzunu toz haline getirilerek kullanıma hazır hale getirilir. Bunun ardından bu tozu başka karışımlarda, kürlerde veya başka maddelere ekleyerek tüketilmektedir.
Bir diğer tüketilme şekli de keçiboynuzu tozunu yoğurtla karıştırarak tüketmektir. Bu karışım yukarıda belirttiğimiz keçiboynuzu tozunun faydalarının çoğunu gerçekleştirmektedir.
Keçiboynuzu tozunun kullanımından yukarıda bahsetmiştik. Genel olarak bir sıvı ile karıştırılarak tüketilmektedir. Bunun yanında kakao ve çikolatanın kullanıldığı ürünlerde kullanılabilmektedir.
Bu bağlamda çoğunlukla şeker yerine kullanılmaktadır. Keçiboynuzu tozu bu açıdan baktığımızda besin değeri yüksektir ve aşırı tüketimi diyabet sorununa yol açabilmektedir. Bu nedenle uzun vadede çok sık kullanılmaması durumunda pek bir sıkıntı çıkmayacaktır.