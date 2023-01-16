Keçiboynuzu tozunun pek çok yararı bulunmaktadır. Bu nedenle çoğu hastalıkta veya bağışıklığı güçlendirmede keçiboynuzu tozu kullanılmaktadır. Ayrıca keçiboynuzu A, B, D ve E vitaminleri açısından da oldukça zengindir. Bunun haricinde magnezyum, çinko ve fosfor gibi mineraller açısından da zengindir.

Keçiboynuzu Tozu Ne İşe Yarar?

Keçiboynuzu, fasulye ve baklaya benzeyen bir meyve vermektedir. Aynı zamanda Akdeniz bölgesinde yetişmekte olan bir ağaç türüdür. Bu meyvenin tozu çıkartılarak da keçiboynuzu tozu elde edilmektedir.

Pek çok mineral ve vitamin açısından zengin olan bir besin kaynağıdır. Bu bağlamda vücudumuza oldukça yarar sağlayan bir besindir.

Keçiboynuzu Tozu Faydaları Nelerdir?

Keçiboynuzu tozu; karaciğeri korur: Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda; keçiboynuzu tozunun karaciğer sağlığına iyi geldiği fark edilmiştir.

Keçiboynuzu tozu; kış mevsiminde vücudu hastalıklara karşı korur: Keçiboynuzunda bulunda vitamin ve mineraller vücudu koruyor ve var olan hastalıkları iyileştiriyor.

Keçiboynuzu tozu; cinsel güç için de etkilidir: Keçiboynuzu tozu erkeklerde sperm sayısını arttırmaktadır. Kakaoya alerjisi olan kişiler keçiboynuzu tozu tüketebilir.

Keçiboynuzu tozu; alerji oluşumları ve birçok virüsün türemesini engellemektedir: Bunun sebebi ise keçiboynuzunda bulunan gallik asitlerin vücuttaki virüs ve bakteri üzerinde anstiseptik etki göstermesidir.

Keçiboynuzu tozu, sindirim sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktadır.

Keçiboynuzu tozu; mide ağrılarına iyi gelmektedir.

Keçiboynuzunda bulunan kalsiyum; kemik sağlığına ve kemik erimesine oldukça iyi gelmektedir.

Keçiboynuzu tozu; vücuttaki kötü kolesterolü düşürmektedir.

Şeker yerine kullanılabilen bu ürün daha düşük bir kaloriye sahip olmasıyla obezite kontrolü konusunda fayda sağlamaktadır.

Gün içerisinde tüketilen fazla kahveyi engelleyebilmek için keçiboynuzu tozu tüketilebilir.

Karaciğeri korumaya yardımcıdır. Son yapılan araştırmalar keçiboynuzu tozunun karaciğere iyi geldiğini göstermektedir.

Keçiboynuzu Tozu Boy Uzatır Mı?

Keçiboynuzu tozunun pek çok etkisi bulunmaktadır. Bunlardan biri de boy uzamasına olan etkisidir. Genel olarak bir insanın boyu 20 yaşına kadar uzamaktadır. Bu döneme kadar tüketilen keçiboynuzu tozu, boy gelişimine olumlu etki edecektir.

Bunun yanında keçiboynuzu kürleri de bulunmaktadır. Gelişim çağında bunları tüketerek boy uzamasını gerçekleştirebilirsiniz.

Keçiboynuzu Tozu Kilo Aldırır Mı?

Günümüzde çoğu insan kilo sorunu yaşamaktadır. Bu nedenle keçiboynuzu tozunun da kilo alımına etkisini merak etmektedirler. Bu bağlamda 1 yemek kaşığı ortalama 10 gram keçiboynuzu 22 kilokaloridir.

Şekerden daha az kalorili olmasına rağmen besin değeri yüksek bir maddedir. Bu nedenle diyet listenize rahatlıkla ekleyebilirsiniz.

Keçiboynuzu Tozu Sütle İçilir Mi?

Keçiboynuzu tozunun kullanımıyla ilgili birçok soru işareti bulunmaktadır. Bunlardan biri de keçiboynuzu tozunun sütle beraber tüketilmesidir. Keçiboynuzu tozu, süte katılıp tüketilebilmektedir. Bu durumda herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Keçiboynuzu Tozu Yoğurt Karışımı

Keçiboynuzunun birçok faydası bulunmaktadır. Bunun yanında pek çok formda da tüketilebilmektedir. Genel olarak keçiboynuzunu toz haline getirilerek kullanıma hazır hale getirilir. Bunun ardından bu tozu başka karışımlarda, kürlerde veya başka maddelere ekleyerek tüketilmektedir.

Bir diğer tüketilme şekli de keçiboynuzu tozunu yoğurtla karıştırarak tüketmektir. Bu karışım yukarıda belirttiğimiz keçiboynuzu tozunun faydalarının çoğunu gerçekleştirmektedir.

Keçiboynuzu Tozu Ne Kadar Tüketilmeli?

Keçiboynuzu tozunun kullanımından yukarıda bahsetmiştik. Genel olarak bir sıvı ile karıştırılarak tüketilmektedir. Bunun yanında kakao ve çikolatanın kullanıldığı ürünlerde kullanılabilmektedir.

Bu bağlamda çoğunlukla şeker yerine kullanılmaktadır. Keçiboynuzu tozu bu açıdan baktığımızda besin değeri yüksektir ve aşırı tüketimi diyabet sorununa yol açabilmektedir. Bu nedenle uzun vadede çok sık kullanılmaması durumunda pek bir sıkıntı çıkmayacaktır.