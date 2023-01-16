Kızılcık Faydaları Nelerdir? Kızılcık Hangi Hastalıklara ve Neye İyi Gelir, Ne İşe Yarar ve Yararları Neler?

Kızılcık aile grubundan olan, ekşi tadı ve kırmızı rengiyle doğanın mucizevi bitkileri arasında yer alan kızılcık lezzetli yiyecek ve içeceklerin vazgeçilmez besin maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Süer besin olarak da adlandırılan kızılcık çiğ tüketiminin yanı sıra reçel, marmelat, şerbet, meyve suyu olarak da tüketilebiliyor. Peki lif bakımından da yüksek olan kızılcık faydaları: Kızılcık neye iyi gelir, ne işe yarar? İşte merak edilen tüm detaylar…

KIZILCIK FAYDALARI

Lif oranı çok yüksek olduğu için kızılcık kan basıncını dengeleme özelliğine sahiptir.

C vitamini içeriği ile kış ve sonbahar dönemlerinde soğuk algınlığına karşı koruma sağlar.

Kan pıhtılaşmasının meydana gelmesini engelleyen salik asit içerir. Salik asit tümör tedavilerine de iyi gelir.

Kalsiyum özelliği ile kemik gelişimine katkı sağlar. İltihapların daha hızlı iyileşmesini sağlayan ve idrar yolu enfeksiyonlarını iyileştiren E vitaminine sahiptir.

Ağız sağlığı için koruyucudur.

Uykusuzluğa iyi gelen melatonin içeriği ile daha sağlıklı uyumanıza yardımcı olur.

KIZILCIK TANSİYONA İYİ GELİR Mİ?

Yüksek tansiyon hem kronik hem de yaş ve stresten kaynaklanabilir. Yüksek tansiyona neden olan etkenlerden biri kan basıncıdır. Düzensiz olan kan basıncı tansiyonun da yükselmesine neden olur. Kızılcığın içinde bulunan antioksidan ve C vitaminleri ise kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Kan basıncının dengelenmesi ile birlikte yüksek tansiyonda da düşüş yaşanır. Bu yüzden kızılcık tansiyona iyi gelen, doğal şifa deposu, zengin besin değeri olan bir bitki olarak kabul edilir.

KIZILCIK KİLO VERDİRİR Mİ?

Kızılcık lif oranı çok yüksek bir bitki olduğu için gün içerisinde tüketildiğinde tokluk hissi yaşamanızı sağlar. Bunun yanı sıra antioksidan içeriği sindirim sisteminizin daha düzenli ve iyi çalışmasına yardımcı olur. Bu yüzden özellikle kızılcık suyu zayıflama dönemlerinde önerilen doğal içeceklerden biridir. Kızılcık suyu şerbeti de zayıflamaya yardımcı olan bir besindir ancak şeker ilavesiz tüketmek daha faydalı olacaktır. Kızılcık aynı zamanda selülit görüntüsünün azalmasını sağlar ve daha güzel bir görünüme kavuşmanıza yardımcı olur.

KIZILCIK HANGİ HASTALIĞA İYİ GELİR?

Kızılcık antioksidan, vitamin ve mineral açısından çok zengindir. Bu yüzden pek çok hastalığa iyi gelir. Bu hastalıklardan bazıları şunlardır:

Kalp, damar

Meme, kolon, prostat kanseri

Akciğer iltihabı

Ağız, diş hastalıkları

İdrar yolu enfeksiyonları

Solunum yolu enfeksiyonları

Yüksek ateş

Tansiyon

İshal

Göz hastalıkları

Böbrek taşı

Saç ve cilt bakımı

KIZILCIK NEYE İYİ GELİR?

Kızılcığın faydası saymakla bitmez. C vitamini zenginliği ile gribal enfeksiyon dönemlerinde koruyucu bir duvar örerek, bağışıklık sistemini sağlıklı tutar, vücudun direnç kazanmasına yardımcı olur.

Mineral eksikliği için tüketildiğinde ihtiyacı karşılar.

Kızılcık suyu tüketimi idrar yolunu temizler. Düzenli kullanımın ardından idrar yolunda sıkıntı yaşayan kişiler düzene girer.

Kalp dostudur. Damarların tıkanmasını engelleyerek kalp krizine yol açan nedenleri ortadan kaldırır.

Zararlı hücrelerin mutasyonunu engeller.

Bazı dönemlerde tükürük bezlerinde enfeksiyon ve iltihaplanma oluşabilir. Kızılcık buradaki zararlı oluşumları engeller.

Şerbet olarak tüketildiğinde kansere karşı koruyucudur. Kan pıhtılaşmasının önüne geçer. Dişte bakteri oluşumunu engelleyerek ağız sağlığını korur.

KIZILCIĞIN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ