Yüzyıllardır tıbbi tedavilerde kullanılmasıyla anılan oğul otu bitkisinin yapraklarına dokunulduğunda rahatlatıcı bir koku yayılıyor. Akdeniz ve Asya'da birkaç türde yetiştirilen oğul otunun boyu 30 cm ila 90 cm arasında değişiyor. Oğul otu, tüketildiğinde sakinleştirici bir etkisi olması nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor.
Pek çok rahatsızlığa iyi gelmesiyle dikkat çeken oğul otunun çeşitli faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Uzun yıllardan beri alternatif tıp alanında sıklıkla karşımıza çıkan oğul otu, genellikle psikolojik rahatsızlığı bulunan bireylerde sakinleştirici ve rahatlatıcı olarak kullanılıyor. Ayrıca yorgunluk sorununu ortadan kaldırarak, genel sağlık durumunun iyileştirilmesini sağlıyor.
Stresi önlemesi sayesinde uyku problemlerini de engelleyen oğul otu, düzenli bir şekilde tüketildiğinde kilo vermeye de yardımcı oluyor. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olarak mide ve bağırsaklarda genel temizlik yapıyor. Midede birikebilecek gazları da gideriyor. Oğul otu aynı zamanda astım rahatsızlığı yaşayan bireylere de yardımcı oluyor.
Akciğerlerde rahatlama sağlayarak göğüs bölümünü yumuşatıyor. İnsan sağlığına etkileri bununla da sınırlı kalmayan oğul otu, kalp spazmını da önlüyor. Yüksek tansiyonun önüne geçerek felç ve inme gibi durumların da yaşanmasını engelliyor. Sporculara da fayda sağlayan oğul otu, ter atmayı da kolaylaştırıyor.
Oğul otu doğru kullanıldığında boy uzamasına yardımcı olabiliyor. Bunun için evde hızlıca bir kür hazırlayabilirsiniz. Üstelik tek ihtiyacınız oğul otu ve su. Kaynamış suyun içerisine oğul otu atarak 5 dakika beklemeniz gerekiyor.
Ardından oğul otunu süzebilirsiniz. Ilıdıktan sonra içerek tüketebilirsiniz. Akşam yemeğinden yaklaşık olarak 2 saat önce haftada bir gün içmelisiniz. Düzenli kullanım için her zaman aynı gün içmeye özen göstermelisiniz.
Oğul otunun kremi, kapsülü, yağı ve çayı bulunuyor. İstediğiniz formda kullanabileceğiniz oğul otunun kullanımları da türüne göre değişiklik gösteriyor. Örneğin dudağınızda uçuk çıktığında oğul otu kremini kullanabilirsiniz.
Vücuttaki yaralar için ise oğul otu yağını masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Çay formunda ise çeşitli rahatsızlıklar, göz tansiyonu gibi durumlar için oğul otunu kullanabilirsiniz. Aç karnına günde 2 ya da 3 kere oğul otu çayını içebilirsiniz.
Oğul otu çayını kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Yarım litre kaynatılmış suyun içerisine 1,5 çay kaşığı kurumuş oğul otu ekleyerek 10 dakika boyunca demlemeye bırakabilirsiniz. Çay ılıdıktan sonra süzerek içebilirsiniz.
İsteğinize uygun olarak bal katarak çayınızı tatlandırabilirsiniz. Sahip olunan rahatsızlığa göre çayın tüketim şekli ve zamanı değişiklik gösteriyor. Bu nedenle doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz.