Yüzyıllardır tıbbi tedavilerde kullanılmasıyla anılan oğul otu bitkisinin yapraklarına dokunulduğunda rahatlatıcı bir koku yayılıyor. Akdeniz ve Asya'da birkaç türde yetiştirilen oğul otunun boyu 30 cm ila 90 cm arasında değişiyor. Oğul otu, tüketildiğinde sakinleştirici bir etkisi olması nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor.

OĞUL OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Pek çok rahatsızlığa iyi gelmesiyle dikkat çeken oğul otunun çeşitli faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Uykusuzluk, stres gibi olumsuz durumları önlüyor. Sakinleştirici etkisiyle stresi azaltıyor ve uykusuzluk sorununu çözüyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Uçuk tedavisinde kullanılıyor.

Anti-viral ve anti-bakteriyel görev görüyor.

Baş ve karın ağrısına karşı iyi geliyor.

Östrojen hormonu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olması sayesinde regl düzensizliğine iyi geliyor. Bunun yanı sıra regl ağrısının da azalmasını sağlıyor.

Antioksidan özelliği ile kilo vermeyi önleyen toksinleri kolaylıkla dışarı atıyor. Oğul otu bu özelliği ile kilo vermeye yardımcı oluyor.

Oğul otu ile hazırlanan kür ile göz tansiyonu tedavisinde kullanılıyor.

Bağırsaklardaki hareketi arttırarak metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor.

Sindirim sistemi için faydalı olarak biliniyor. Kabızlık gibi sorunların önlenmesine yardımcı oluyor.

Kalp sağlığını destekliyor ve kalp spazmı geçirme ihtimalinin düşmesini sağlıyor.

Ateş düşürücü etkisi bulunuyor.

OĞUL OTU NE İŞE YARAR?

Uzun yıllardan beri alternatif tıp alanında sıklıkla karşımıza çıkan oğul otu, genellikle psikolojik rahatsızlığı bulunan bireylerde sakinleştirici ve rahatlatıcı olarak kullanılıyor. Ayrıca yorgunluk sorununu ortadan kaldırarak, genel sağlık durumunun iyileştirilmesini sağlıyor.

Stresi önlemesi sayesinde uyku problemlerini de engelleyen oğul otu, düzenli bir şekilde tüketildiğinde kilo vermeye de yardımcı oluyor. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olarak mide ve bağırsaklarda genel temizlik yapıyor. Midede birikebilecek gazları da gideriyor. Oğul otu aynı zamanda astım rahatsızlığı yaşayan bireylere de yardımcı oluyor.

Akciğerlerde rahatlama sağlayarak göğüs bölümünü yumuşatıyor. İnsan sağlığına etkileri bununla da sınırlı kalmayan oğul otu, kalp spazmını da önlüyor. Yüksek tansiyonun önüne geçerek felç ve inme gibi durumların da yaşanmasını engelliyor. Sporculara da fayda sağlayan oğul otu, ter atmayı da kolaylaştırıyor.

OĞUL OTU BOY UZATIR MI?

Oğul otu doğru kullanıldığında boy uzamasına yardımcı olabiliyor. Bunun için evde hızlıca bir kür hazırlayabilirsiniz. Üstelik tek ihtiyacınız oğul otu ve su. Kaynamış suyun içerisine oğul otu atarak 5 dakika beklemeniz gerekiyor.

Ardından oğul otunu süzebilirsiniz. Ilıdıktan sonra içerek tüketebilirsiniz. Akşam yemeğinden yaklaşık olarak 2 saat önce haftada bir gün içmelisiniz. Düzenli kullanım için her zaman aynı gün içmeye özen göstermelisiniz.

OĞUL OTU NASIL KULLANILIR?

Oğul otunun kremi, kapsülü, yağı ve çayı bulunuyor. İstediğiniz formda kullanabileceğiniz oğul otunun kullanımları da türüne göre değişiklik gösteriyor. Örneğin dudağınızda uçuk çıktığında oğul otu kremini kullanabilirsiniz.

Vücuttaki yaralar için ise oğul otu yağını masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Çay formunda ise çeşitli rahatsızlıklar, göz tansiyonu gibi durumlar için oğul otunu kullanabilirsiniz. Aç karnına günde 2 ya da 3 kere oğul otu çayını içebilirsiniz.

OĞUL OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Oğul otu çayını kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Yarım litre kaynatılmış suyun içerisine 1,5 çay kaşığı kurumuş oğul otu ekleyerek 10 dakika boyunca demlemeye bırakabilirsiniz. Çay ılıdıktan sonra süzerek içebilirsiniz.

İsteğinize uygun olarak bal katarak çayınızı tatlandırabilirsiniz. Sahip olunan rahatsızlığa göre çayın tüketim şekli ve zamanı değişiklik gösteriyor. Bu nedenle doktorunuza danışarak kullanabilirsiniz.